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冰箱永遠有牛奶…小蠻曝邵翔「寵女友招」網齊喊嫁了！

記者李欣容／台北報導

邵翔近期演出三立《你有念大學嗎？》暖男律師一角頗受觀眾好評，劇中他是默默守護安心亞的「大仁哥」，私下小蠻也曝邵翔有3大暖舉「細心觀察喜好與需求、霸氣護女友、隨時隨地找得到」，才成功擄獲她的芳心，認為他就是此生「對的人」。

▲▼小蠻、邵翔感情穩定。（圖／相親相愛工作室提供）

▲小蠻、邵翔感情穩定。（圖／相親相愛工作室提供）

小蠻每天早上都有喝拿鐵的習慣，但因為家裡離便利商店要走10多分鐘，某天她意識到，「為什麼家裡冰箱每天都有牛奶？」才發現只要牛奶快沒了，邵翔就會自動補貨，對於小蠻而言，這比送她鑽戒還要感動，且邵翔很會觀察她的日常，針對她的喜好送禮，也是一大加分。

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▲▼小蠻、邵翔感情穩定。（圖／相親相愛工作室提供）

▲小蠻認為生活中的貼心，比送昂貴的禮物還要能打動她。（圖／相親相愛工作室提供）

小蠻還分享，有次兩人一起看電影，遇到鄰座的夫妻檔大聲喧嘩，屢勸不聽，男方甚至大罵小蠻，「關你屁事。」一見男方站起來嗆聲，邵翔馬上張開雙手保護小蠻，讓小蠻很有安全感。

除此之外，邵翔也從來沒搞失蹤過，小蠻說，「就算他在跟朋友聚會，只要我打電話給他，他一定會用『我在跟女友講電話』暫離現場。」邵翔則認為，讓女友安心是天經地義的。

▲▼小蠻、邵翔感情穩定。（圖／相親相愛工作室提供）

▲邵翔看起來沒脾氣，但有人欺負小蠻肯定跳出來保護她。（圖／相親相愛工作室提供）

▲▼小蠻、邵翔感情穩定。（圖／相親相愛工作室提供）

▲邵翔訊息秒回，讓小蠻很有安全感。（圖／相親相愛工作室提供）

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

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