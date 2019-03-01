網白目祝「228快樂」釣出本尊　辜莞允「收笑臉」電爆他！

記者潘慧中／綜合報導

辜莞允（Nono）外貌甜美、身材火辣，是不少人心中的女神，經常分享生活點滴的她，連假第一天以美食揭開序幕，看到有網友說：「228快樂」，她罕見不客氣說重話回應了。

▲辜莞允個性直率。（圖／翻攝自Instagram／nolovehowll）



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辜莞允228在餐廳打卡，可以看到她放下一頭及胸長髮，身穿米杏色長版洋裝，胸前深V剪裁小露性感，下半身搭配過膝長靴，絕對領域讓人看了目不轉睛，她露出甜美笑容說：「連假用好吃的一餐開始。」並附上一個愛心符號。

▲▼辜莞允和網友互動。（圖／翻攝自Instagram／nolovehowll）



再平凡不過的分享文，卻意外扯出228風波，看到有網友脫口：「228快樂」，辜莞允直接Tag對方回應：「你知道228為什麼放假嗎？有什麼好快樂的？」有人緩頰：「不是國定假日嗎？放假不開心？」她正經地說：「放假可以快樂，228不用。」網友看了她的回應直誇：「respect！真的知道228是什麼的人。」

事實上，辜莞允曾被網友批評別把露乳溝當成一種才藝，她看到留言後也直言：「覺得乳溝是才藝的人，才會說乳溝不是才藝，我有說乳溝是才藝？」其他粉絲看了也連忙安慰她別放在心上，直率作風再度圈粉。

▲▼辜莞允。（圖／翻攝自Instagram／nolovehowll）



辜莞允今年27歲，2011年因在遊戲廣告裡不停尖叫，讓她意外爆紅，直到2013年舉行世界經典棒球賽時，因穿著國旗裝為中華隊加油，而被封為「抗韓妹」，窈窕身材加上甜美臉蛋，馬上成為備受矚目的新星，近年不但接拍了《一代新兵之八極少年》，推出的大尺度性感寫真集也備受好評。