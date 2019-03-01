咘咘、Mia「閨蜜出遊」逛美麗華！　修杰楷「手背亮點」網嘴角失守

記者潘慧中／綜合報導

楊銘威跟方志友結婚3年多，育有女兒Mia和兒子Sunny，由於私底下和修杰楷賈靜雯夫婦交情不錯，兩家子的小孩常玩在一塊。2月底連假第一天，2個新好爸爸帶孩子們出遊，網友看到他們的表情和手背青筋都忍不住嘴角失守：「甜蜜負擔。」

▲▼咘咘和Mia是小小好朋友。（圖／翻攝自Instagram／lefthere036）



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照片中，可以看到修杰楷身穿白上衣搭配綠長褲，一手抱著咘咘、一手抱著Bo妞，女兒們笑得開心，他則是露出意味深長的笑容說：「其實滿重的，只好裝強壯了！」儘管雙手都爆出青筋，他仍感性地說：「看到妳們開心最重要。」

▲▼修杰楷抱2個女兒笑喊重。（圖／翻攝自Instagram／lefthere036）



楊銘威同樣身穿白T搭配長褲，雙手一樣爆出青筋，女兒Mia開心比YA露出燦爛笑容，兒子Sunny則剛好轉過頭看不到表情，有眼尖網友認出拍照背景似乎在美麗華，讓不少網友開玩笑說：「超級奶爸現正上映中！」爸爸力爆發讓許多粉絲直誇：「太強了！」

▲▼「咘啾咪」從小就常玩在一塊。（圖／翻攝自Instagram／lefthere036）



Mia比咘咘晚4天出生，同樣2歲的相近年齡、加上因為爸媽的關係，經常一起外出遊玩，楊銘威曾笑說：「同樣是獅子座女孩，就是會吵架，搶東西玩，但又很喜歡對方。」有時還會加入歐弟（歐漢聲）的女兒JOJO一起，3人被外界形容根本是年紀最小的超萌女團，更因此被冠上團名「咘啾咪」。