NINE PERCENT蔡徐坤被告！　前經紀公司控：使用不當手段賺錢

記者張靖容／綜合報導

大陸男藝人蔡徐坤2018年透過愛奇藝大型偶像養成真人秀《偶像練習生》，以最優秀的評選成績及最高人氣，光榮的以排名第一出道，並擔任限定團體NINE PERCENT的隊長及C位。近日，前經紀公司對蔡徐坤提告，指控他不遵守經紀合約，擅自接演藝工作！

▲蔡徐坤。（圖／翻攝自微博／蔡徐坤）

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蔡徐坤的前經紀公司上海依海影視文化傳播有限公司（簡稱依海影視），起訴北京愛豆世紀文化傳媒有限公司（簡稱愛豆世紀）、蔡徐坤、新沂蔡徐坤影視文化工作室（簡稱蔡徐坤工作室）及招商銀行股份有限公司信用卡中心（簡稱招行信用卡中心）涉嫌不正當競爭。

▲蔡徐坤。（圖／翻攝自微博／蔡徐坤）

依海影視的起訴書提到，2015年與蔡徐坤簽訂《演藝娛樂事務獨家經紀合同書》及補充合同，依據合約內容，依海影視負責蔡徐坤所有的演藝娛樂事業，並約定其專屬經紀合約的結束日為2023年4月。

接下來，起訴書中繼續說到，原告（依海影視）於合約有效期間內，發現被告（愛豆世紀和蔡徐坤工作室）未經其同意，擅自安排藝人蔡某（蔡徐坤）與廠商（招行信用卡中心）合作，約定藝人蔡某為信用卡代言人，並拍攝大量廣告與海報為宣傳資料。原告主張，被告明知藝人蔡某的經紀公司為原告，仍擅自與廠商合作，侵犯了原告的專屬經紀權，構成不正當競爭行為，也就是運用不正當的手段，賺取金錢，而且危害到原告的權益，因此向法院請求判被告立即停止不正當競爭行為，並賠償其經濟損失共計500萬人民幣（約台幣2300萬元）。

由於目前NINE PERCENT人氣爆棚，會引發高度關注及社會影響，法院正在進一步釐清案情當中。