郭碧婷與富二代「十指緊扣」遊印度！　準婆婆發文力挺

記者張靖容／綜合報導

33歲女星郭碧婷因出演電影《小時代》而爆紅，去年與香港影壇大哥向華強的長子向佐，在陸綜《最美的時光》中被組成CP，緋聞傳得沸沸揚揚。24日有網友在微博上，PO出郭碧婷和向佐在印度機場的照片！

▲郭碧婷。（圖／翻攝自微博／郭碧婷）

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郭碧婷去年參加陸綜《最美的時光》，該綜藝是個親子關係相處真人秀節目，郭碧婷與爸爸出席節目，而向佐則與媽媽一同出席。節目中，郭碧婷和向佐被眾人湊成一對，兩人在節目中的互動也散發著各種粉紅泡泡，甜蜜指數破表，讓不少觀眾看得直呼真的有讓人戀愛的感覺。

▲陸綜《最美的時光》宣傳海報。（圖／翻攝自微博／最美的時光）



▲陸綜《最美的時光》節目片段。（圖／翻攝自騰訊網）

24日有網友在微博PO出在印度機場看到的兩人身影，只見他們在機場接受海關檢查，之後十指緊扣一起步出機場，在網路上造成熱烈討論，27日，向佐的媽媽便在微博上PO出兩人的合照，照片上還加了很多愛心，看來十分喜歡這個未來的「兒媳婦」。

▲向佐媽媽的微博發文。（圖／翻攝自微博／向太Tiffany陳嵐）

▲向佐與郭碧婷被拍到現身印度機場之後十指緊扣步出機場。（圖／翻攝自騰訊網）

▼郭碧婷與向佐在陸綜《最美的時光》甜蜜互動。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

