小優慶生「邪惡視角」自拍！上半身穿這樣　網暴動：犯規

記者李湘文／綜合報導

藝人小優有著魔鬼身材，但平時穿衣不常刻意展露，26日因為提前慶祝生日，難得破尺度，以性感打扮跟朋友聚會，大露胸前深溝，讓網友暴動大呼「犯規」！

▲小優跟好友慶生。（圖／翻攝自小優Instagram）

小優即將在3月初度過生日，最近提前跟朋友們聚會慶生，並在27日分享照片：「昨天太開心了，就送邪惡視角給大家！」照片中，她從45度仰角甜笑自拍，剛好把鏡頭對著開胸衣上的洞，小露美胸和深溝，連一旁好友都張大嘴盯著她胸前、搞怪露出驚訝表情，畫面逗趣。

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▲小優曬出「邪惡視角」自拍照。（圖／翻攝自小優Instagram）

看到這張「邪惡視角」自拍，不少網友都激動起來，大呼「好殺的視角，真的夠邪惡」、「犯規到這樣肯定贏」、「小優果然沒讓我失望過」。她看到網友留言，也笑說「有邪惡到就好」，大方讓粉絲一飽眼福。

▲小優有著傲人身材。（圖／翻攝自小優Instagram）

事實上，小優平時雖然不常穿性感服裝，但暗藏傲人上圍，偶爾夏天跟好姊妹出去玩，才大方PO出比基尼照片，讓粉絲看看自己火辣的一面，也展現出跟平日螢幕上搞笑形象不同的模樣。

▲小優比基尼照。（圖／翻攝自小優Instagram）