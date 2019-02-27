ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小優慶生「邪惡視角」自拍！上半身穿這樣　網暴動：犯規

記者李湘文／綜合報導

藝人小優有著魔鬼身材，但平時穿衣不常刻意展露，26日因為提前慶祝生日，難得破尺度，以性感打扮跟朋友聚會，大露胸前深溝，讓網友暴動大呼「犯規」！

▲小優慶生邪惡視角。（圖／翻攝自小優Instagram）

▲小優跟好友慶生。（圖／翻攝自小優Instagram）

小優即將在3月初度過生日，最近提前跟朋友們聚會慶生，並在27日分享照片：「昨天太開心了，就送邪惡視角給大家！」照片中，她從45度仰角甜笑自拍，剛好把鏡頭對著開胸衣上的洞，小露美胸和深溝，連一旁好友都張大嘴盯著她胸前、搞怪露出驚訝表情，畫面逗趣。

請繼續往下閱讀...

▲小優慶生邪惡視角。（圖／翻攝自小優Instagram）

▲小優曬出「邪惡視角」自拍照。（圖／翻攝自小優Instagram）

看到這張「邪惡視角」自拍，不少網友都激動起來，大呼「好殺的視角，真的夠邪惡」、「犯規到這樣肯定贏」、「小優果然沒讓我失望過」。她看到網友留言，也笑說「有邪惡到就好」，大方讓粉絲一飽眼福。

▲小優慶生邪惡視角。（圖／翻攝自小優Instagram）

▲小優有著傲人身材。（圖／翻攝自小優Instagram）

事實上，小優平時雖然不常穿性感服裝，但暗藏傲人上圍，偶爾夏天跟好姊妹出去玩，才大方PO出比基尼照片，讓粉絲看看自己火辣的一面，也展現出跟平日螢幕上搞笑形象不同的模樣。

▲小優慶生邪惡視角。（圖／翻攝自小優Instagram）

▲小優比基尼照。（圖／翻攝自小優Instagram）

蔡依林胸前只包1塊布！　 轉正面「掉出超兇北半球」辣翻

推薦閱讀

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　網友爽翻：離我好近！

小優慶生「邪惡視角」自拍！上半身穿這樣　網暴動：犯規

女孩搭長途巴士…轉頭看男神坐旁邊！　他喊累「肩膀借一下」靠著睡了

Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」安撫淪陷：有安全感

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！　BO妞一個動作…爸爸網友嚇到心臟停

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀了3年情

朴信惠一刀剪掉20公分！　「激短髮+空氣瀏海」萌炸

宋仲基汶萊素顏被捕獲！　粉絲近距離看偶像：皮膚也太好

快訊／勝利親赴警局！遭大陣仗包圍：我會誠實接受調查

李光洙早知「戀愛報導會曝光」　劉在錫目睹逼問現場：我偷捏大腿

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　網友爽翻：離我好近！

小優慶生「邪惡視角」自拍！上半身穿這樣　網暴動：犯規

女孩搭長途巴士…轉頭看男神坐旁邊！　他喊累「肩膀借一下」靠著睡了

Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」安撫淪陷：有安全感

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！　BO妞一個動作…爸爸網友嚇到心臟停

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀了3年情

朴信惠一刀剪掉20公分！　「激短髮+空氣瀏海」萌炸

宋仲基汶萊素顏被捕獲！　粉絲近距離看偶像：皮膚也太好

快訊／勝利親赴警局！遭大陣仗包圍：我會誠實接受調查

李光洙早知「戀愛報導會曝光」　劉在錫目睹逼問現場：我偷捏大腿

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小優

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Selina爸媽舊照曝光！　年輕任媽「根本任容萱」五官神複製
  2. 專訪／「阿金」陳柏融傻萌圈粉！交往張予曦2年告白竟問：你喜歡我嗎
  3. 竹內結子爆再婚！　對象是小4歲同門師弟「辦完登記了」
  4. 蕭敬騰狂粉Yuki使家族蒙羞　斷絕父女關係：想重新開始做回一個普通人
  5. 男星性侵女按摩師遭押26天獲釋！　受害者堅不和解…日媒：坐牢挫咧等
  6. 小優慶生「邪惡視角」自拍！上半身穿這樣　網暴動：犯規
  7. 奧蘭多求婚太緊張　口袋硬拔出求婚戒「啪一聲」衣服破了！
  8. 高雲翔涉性侵滯留澳洲1年！　搭電車趴趴走「電子腳鐐消失」
  9. 宋仲基汶萊素顏被捕獲！　粉絲近距離看偶像：皮膚也太好
  10. Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」安撫淪陷：有安全感

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366