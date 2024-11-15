懷秋演活《大橋頭》蠍子哥：小朋友不認識大嘴巴⋯　自爆膝蓋退化恐開刀

記者蕭采薇／台北報導

懷秋今年因演出電影《角頭—大橋頭》中的「蠍子哥」，交出演員生涯第一個代表角色，他15日出席咖啡活動，自爆膝蓋退化、軟骨鈣化，醫師建議開刀，而他目前還在評估當中。懷秋說，其實很希望演一部動作喜劇，「但也要把握時間，再晚幾年可能就沒辦法了。」

▲懷秋因演出電影《角頭—大橋頭》中的「蠍子哥」，交出演員生涯第一個代表角色。（圖／記者李毓康攝）

他因「蠍子哥」一角再次翻紅，也被金馬評審點名是遺珠之一，但懷秋坦言，當下其實有一點難過，「那時候我在東京看林俊傑演唱會，會有一小時時差。我知道如果有入圍，就會有人傳訊息給我，演唱會進行半小時後，我手機都沒震動，當下覺得有一點難過。」

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不過他也為有對手戲的施名帥入圍感到很開心，懷秋坦然的說：「這種獎項本來就是很難講，可能你演一輩子戲都不會入圍，但大嘴巴莫名其妙的拿了兩座金曲獎。」他也分享，現在路上看到他的人，大概一半會喊：「蠍子哥！」懷秋笑說：「有些年紀小一點的，可能真的不認識大嘴巴是誰。」

▲懷秋出席咖啡活動。（圖／記者李毓康攝）

近來台劇《影后》大紅並引發現象級討論，前大嘴巴隊友薛仕凌和前緋聞女友楊謹華都有演出，不過懷秋還沒機會看，「我有聽說大家表現都很好，給我一個禮拜，我會找一天好好看完。」若是有機會和仕凌同台，甚至是大嘴巴重組，懷秋都樂見其成，「有機會坐下來聊的話，我不排斥。」