尚恩曼德斯走過低潮⋯吐年幼成名壓力　建議後輩「遠離社群媒體」

記者蕭采薇／綜合報導

葛萊美入圍肯定、加拿大創作男神「全民男友」尚恩曼德斯（Shawn Mendes）15日推出睽違四年的全新專輯《尚恩》（Shawn），私密記錄過去幾年來的個人成長與心路歷程，而出道逾十年的他也在最新專訪中吐露年輕時面對大眾目光以及社群媒體的壓力，挺過低潮後如今也找到更自信、自在的狀態。

▲尚恩曼德斯私密記錄過去幾年來的個人成長與心路歷程。（圖／環球音樂提供）

尚恩自14歲起開始於網路上上傳翻唱影片、15歲即發行首支單曲走入大眾目光，回想起當時的自己，他說道：「那時的我只是盡力做好自己的工作，沒有意識到未來即將發生的事情。」

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▲尚恩曼德斯兩年前因心理健康因素取消巡演。（圖／翻攝自IG／Shawn Mendes）

尚恩坦言，不會有人告訴他：「兄弟，你即將面對每天有成千上萬的人告訴你他們對你的看法，這對心理會帶來非常大的衝擊，會讓你有些受挫。」他也以過來人的身分提醒後輩音樂人：「如果你是一位 15 歲的音樂人，正準備開始你的音樂事業，我唯一想告訴你的就是保護自己遠離社群媒體。保護自己免受大眾的影響，且別太在意他們對你的看法。」

▲尚恩曼德斯15歲即發行首支單曲，就走入大眾目光。（圖／翻攝自IG／Shawn Mendes）

尚恩在兩年前因心理健康因素取消巡演，如今走過低潮再出輯，他表示：「我已經厭倦了無法保持真實的狀態，並不是說我過去總是在偽裝，只是覺得在我年輕時，好像常常想要討好別人，不論是在訪問中或任何時刻。」他表示現在處於更放鬆、做自己的狀態，他形容：「這張專輯就是關於放手，並記住我自己是誰，是我的個人解藥。」全新專輯《尚恩》全台數位平台、實體通路已經發行。