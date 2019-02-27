何超蓮IG福利「大露雪白美背」　溫泉照辣到噴鼻血…媽媽怒了！

▲何超蓮美麗與智慧並重，IG吸引大批粉絲關注。（圖／翻攝自IG／何超蓮）

記者陳芊秀／綜合報導

名媛何超蓮是澳門賭王何鴻燊三房的女兒，擁有亮麗外型和經營頭腦，擁有不少男粉絲支持，人氣完全不輸藝人。她的IG突破50萬人關注，特別放送福利，曬出泡溫泉的露背辣照，沒想到被媽媽罵了。

何超蓮在北海道的頂級溫泉旅館拍下美照，靠在單人溫泉池中，大方露出美背，纖細線條和雪白肌膚，在雪景映襯下清新脫俗。她紀念IG破50萬時貼文，「好像都要發福利照哈哈……這有算嗎」，吸引3.3萬人按讚，被狂讚「太誘人了」、「求正面」、「水中仙」、「我受不了了！太美了吧！我要她作我的屏保（螢幕保護）！」

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▲何超蓮IG破50萬福利，放送溫泉裸背照。（圖／翻攝自IG／何超蓮）

▲何超蓮溫泉照性感撩人，又不失清新美。（圖／翻攝自IG／何超蓮）



據香港《蘋果日報》報導，何超蓮曬出露背照後，被媽媽訓斥，出席活動時坦言：「媽媽看到後好生氣，叫我不要POST這樣的照片，為了聽取媽媽的意見，100萬也不會再貼照（性感照）了。」她雖然表示無法再曬辣照，但是近日現身公開場合，穿上深V開到肚臍的禮服，模樣美艷，尺度依舊叫人噴鼻血。

▲何超蓮現身公開活動，身穿深V禮服。（圖／翻攝自IG／何超蓮）