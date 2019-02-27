《東宮》甜虐交加觀眾全瘋了！　劇組鬆口「拍雙結局」網暴動

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《東宮》虐戀愛情的故事，打從2月14日開播以來，火速在網路掀起討論熱潮。該劇改編自知名作家匪我思存同名小說，故事虐愛悲劇痛擊原作書迷，推出電視版更是甜虐交加，讓追劇粉絲陷入瘋狂：「虐到心肝肺都在痛！」由於觀眾普遍對虐劇又愛又怕，劇組近日首度鬆口「或許有兩版結局」，引發網友高度關注。

▲《東宮》改編自匪我思存虐戀小說，開播以來討論度破表。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

《東宮》被書迷形容是「史上最虐言情小說」，描述西州九公主天真無邪，遇上隱瞞身分的豊朝五皇子，兩人相戀結婚，卻沒想到被心愛的人欺騙，惹來滅族殺機，愛悔交織之下雙雙跳入忘川，原本想從此斷情絕愛，但是命運再度讓兩人相遇，又陷入虐愛的迴圈中。原作小說的悲劇收場，深深刺痛書迷的心，電視版則在虐愛的基礎上，增添宮廷鬥爭，男女主角戀愛時甜度破表，一步步走向悲戀的結果，讓追劇觀眾直呼不捨。

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▲《東宮》男女主角愛恨交織，雙雙跳忘川斷情絕愛。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

▲失憶重新相遇，男女主角還是再陷愛情。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）



正因為虐戀寫下文壇經典，《東宮》開拍以來便受到原作迷關注，播出後被稱讚還原度高，劇組大膽起用新人陳星旭、彭小苒演出，讓兩人雙雙因戲爆紅。面對甜寵題材正夯的網路劇市場，《東宮》的虐讓部分觀眾抱持觀望態度，劇組面對觀眾、原作迷的期待，網路平台和製作公司正在討論推出B版結局，優酷內容運營中心負責人朱雁春表示：「故事的走向決定了主角的最終命運，我們希望給用戶更多可能的機會，讓命運出現反轉。」

▲《東宮》小說結尾痛擊書迷，電視版結局也受到關注，近日透露會拍雙結局。（圖／翻攝自微博／電視劇東宮）

《東宮》悲劇結局有機會逆轉，同時引發正反兩派意見，有人認為「結局必須是be（bad ending）」、「跟原作一樣的結局」，有人坦言「對不起，我要he（happy ending）。」官方微博27日發文調查「大家想看哪一種呢」，網友輪番堅持悲劇路線，但也強調「he當番外也可以」，雙版本結局對觀眾來說不是選擇，網友回應「小孩子才做選擇，我全都要看！」