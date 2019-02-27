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「傅瓔cp」有望合體？　許凱10字曝和吳謹言關係

記者李欣容／台北報導

許凱在仙俠劇《招搖》最新劇情中，已可看見隱形的白鹿，但白鹿卻渾然不知，各種告白連發，還在馬車上磨鼻，讓網友大呼：「直接原地結婚吧。」但也有許多觀眾敲碗許凱跟吳謹言再合作，許凱笑說：「他們真的是很喜歡『傅瓔』，我只能說，他們的感情已經過去了。」

▲▼ 網友敲碗許凱、吳謹言再合作 。（圖／翻攝自許凱、吳謹言微博）

▲網友敲碗許凱、吳謹言再合作 。（圖／翻攝自許凱、吳謹言微博）

許凱在訪問中自曝入戲深、愛吃醋，「厲塵瀾（角色名）是那種相當於傅恆的人設，而姜武（代旭 飾）就相當於皇上了吧。」許凱認為厲塵瀾角色個性上很多秘密，吃醋都放心裡不說，默默為女主角付出，還帶入《延禧攻略》角色輔助說明。

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▲▼《招搖》許凱、白鹿馬車磨鼻子 。（圖／愛奇藝提供）

▲▼許凱、白鹿馬車磨鼻子 。（圖／愛奇藝提供）

▲▼《招搖》許凱、白鹿馬車磨鼻子 。（圖／愛奇藝提供）

有趣的是，許凱直言厲塵瀾這個角色比傅恆心酸多了，劇中許凱與白鹿原應有幸福的結果，但卻因其他人的破壞，多次把他打傷，還帶走女主角，讓許凱不禁大嘆：「好累啊！演厲塵瀾。」

▲▼《招搖》許凱、白鹿馬車磨鼻子 。（圖／愛奇藝提供）

▲▼許凱入戲愛吃醋 。（圖／愛奇藝提供）

▲▼《招搖》許凱、白鹿馬車磨鼻子 。（圖／愛奇藝提供）

被粉絲戲稱為「橫店唱跳第一人」的許凱，專訪中也被記者問及，如果進到愛奇藝自製綜藝《青春有你》當訓練生能進哪個班？許凱竟謙虛說那我就F吧，「可能上去就被PK掉了。」自認肢體不大協調，有機會要多學一下舞蹈還有唱跳部份。

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許凱, 招搖, 白鹿, 吳謹言

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