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李友廷：她喜歡盧廣仲！　揭秘高中關鍵「勤學吉他動機」

記者盧薇淩／台北報導

《聲林之王》冠軍李友廷26日與SBL歌王正皓玄出席商旅春酒活動，現場演唱歌曲；近期他在IG上PO出與自己偶像盧廣仲的合照，讓人自然聯想到兩人在單曲上的合作，這也是《聲林之王》冠軍的「獎品」之一，他難掩興奮地表示：「超級開心！因為他是我的超級偶像，聽過我歌的人很多都覺得有盧廣仲的味道，我想就是因為我血液裡有他！」

▲▼李友廷.SBL歌王正皓玄宜家商旅春酒總彩。（圖／記者張一中攝）

▲李友廷和正皓玄出席商旅春酒活動。（圖／記者張一中攝）

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李友廷更自曝學琴「情史」，「因為我高中喜歡的女生就是喜歡盧廣仲，我算是為了追她才去學吉他，也聽了很多盧廣仲的歌，結果就變成『仲迷』了！後來廣仲最影響我的歌曲是《淵明》，大學還有用它來報過比賽！」但當兩人一見面，自認沉默寡言的他一秒害羞，反倒盧廣仲像個大哥哥般開啟聊天話題，「我見到偶像太緊張，所以一開始不太知道聊什麼。後來有討論一些關於作息、聽的音樂、星座，結果發現兩人竟然有共通點，原來我們彼此父母竟然是同學！太巧了！」

▲▼李友廷玄宜家商旅春酒總彩。（圖／記者張一中攝）

▲李友廷現場自彈自唱。（圖／記者張一中攝）

除了盧廣仲之外，李友廷還希望能與熊仔、Leo王、蛋堡等歌手合作，至於一旁的正皓玄呢？他傻萌說：「不知道耶，我們今天才第一次見面，有種第一次見面就結婚的感覺。」兩人目前都單身，正皓玄更是「母胎單身」，他笑說：「哈哈哈，交女友要花錢耶！我現在很窮，我常反問我自己：這樣還有女生喜歡嗎？其實公司希望我談感情，無非是希望我在演繹歌曲的時候更有感情。」也因為男性朋友太多，所以靠打球消磨精力。

▲▼李友廷、盧廣仲合作 。（圖／翻攝IG、記者張一中攝）

▲李友廷和盧廣仲合作。（圖／翻攝IG、記者張一中攝）

問起理想型，李友廷說：「喜歡聰明、善良、幽默，像是桂綸鎂、溫貞菱這種。」一講完還瞬間臉紅，笑說：「自己講出來很害羞啦！」 參加《聲林之王》之後，粉絲數暴增，但也隨著人數變多，原本會一一回覆歌迷留言，也因為工作量越來越大沒時間仔細看，他苦笑說：「現在看留言只能自然的fade out，雖然說對歌迷比較不好意思，但歌迷的心意我都有收到，謝謝你們！」

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