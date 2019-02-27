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分手小煜難挽回？　張景嵐拚事業3年情斷「不吃回頭草」

記者李欣容／台北報導

張景嵐和小煜緋聞傳3年，但兩人遲遲未承認，據悉去年10月兩人關係生變。張景嵐昨（26日）出席新戲記者會，被問到是否有遇過提了分手還被積極挽回的經驗，她直呼：「好馬不吃（回頭草），不想在一起了，不要了就沒有辦法。」

▲▼張景嵐、小煜爆分手 。（圖／翻攝自張景嵐IG、小煜臉書）

▲張景嵐、小煜爆分手。（圖／翻攝自張景嵐IG、小煜臉書）

張景嵐和小煜曾多次被拍到約會一同返家，但從沒承認過戀情，小煜曾表示想在35歲前結婚，但張景嵐卻秉持沒有闖出名堂，沒有代表作以前絕對不嫁人。

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▲▼張景嵐、小煜爆分手 。（圖／翻攝自張景嵐IG、小煜臉書）

▲張景嵐事業心重。（圖／翻攝自張景嵐IG）

昨她出席新戲《我是顧家男》首影記者會，劇中見楊謹華和黃健瑋有許多親熱戲，聊到和另一半報備一事，張景嵐似乎頗有經驗，意有所指，「特別講的話，通常那天都會怪怪的（另一半），你不講反而沒事，講了就好像事情很嚴重。」

▲張景嵐M字腿深蹲「正面照」超兇。（圖／翻攝自張景嵐Instagram）

▲▼張景嵐（下圖右）新戲記者會上，聊到向男友報備工作一事，似乎頗有感觸。（圖／翻攝自張景嵐IG、八大提供）

▲▼ 楊謹華新戲《我是顧家男》 。（圖／八大提供）

據週刊指出，張景嵐雖認為小煜是個值得託付的對象，但他個性比較大男人，對於婚後是否還要繼續工作意見分歧。甚至說兩人是因信仰問題產生摩擦，張景嵐想說服小煜追隨妙禪，但小煜是虔誠基督教徒，只陪張景嵐參加「禪行分享會」，讓張景嵐很失望，對此，截稿前張景嵐尚未回覆。

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張景嵐, 小煜, 我是顧家男

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