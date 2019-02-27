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《名偵探皮卡丘》正式預告「大反派是超夢」　伊布藍眼睛帥炸

記者洪文／綜合報導

華納兄弟、傳奇影業真人電影《POKÉMON 名偵探皮卡丘》正式預告27日半夜1點出爐，「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）配音的皮卡丘，延續他的賤嘴、話多風格，讓整部電影充滿生命力，這次預告終於有了更清楚的故事輪廓，也有更多寶可夢的模樣曝光，伊布的出現更令粉絲驚喜，而大反派超夢這次也正式曝光。

▲▼《POKÉMON 名偵探皮卡丘》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣）

▲伊布。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣）

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▲▼《POKÉMON 名偵探皮卡丘》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣） 

▲大反派超夢。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣）

皮卡丘最經典的便是「皮卡皮卡」的可愛聲音，而《POKÉMON 名偵探皮卡丘》改編自電玩遊戲，最受矚目的便是皮卡丘會說話了，並由《死侍》的萊恩雷諾斯這次為擔任幕後配音，一開口就讓網友驚呼：「怎麼變大叔？」其實電玩中的偵探帽的皮卡丘就是大叔聲音，聲優是大川透，因此萊恩雷諾斯也是還原電玩的角色設定，也有網友認為「死侍化」設定的皮卡丘更可愛。

▲▼《POKÉMON 名偵探皮卡丘》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣）

▲▼皮卡丘話超多。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣）

▲▼《POKÉMON 名偵探皮卡丘》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣）

▲▼《POKÉMON 名偵探皮卡丘》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣）

▲▼《POKÉMON 名偵探皮卡丘》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣）

《名偵探皮卡丘》故事敘述一名王牌私家偵探哈利古曼神秘失蹤了，在求助無門的情況下，他的兒子提姆決心要自己查出父親的下落，他想求助父親的前寶可夢搭檔—皮卡丘，卻意外發現這隻皮卡丘與眾不同，皮卡丘與提姆二者竟然能夠說話溝通！僅管聽在他人的耳裡，這頭皮卡丘與其他皮卡丘發出的聲音一樣是尖細、可愛的「皮卡、皮卡」；但聽在提姆耳裡卻十足像是個大叔的聲音，然而這個喜歡搞笑、可愛、討喜又不按牌理出牌的的超級偵探與提姆一拍即合。

為了尋找提姆的父親哈利，他們聯手展開一場刺激又瘋狂的冒險旅程，設法解開一個又一個複雜謎團。他們穿梭在萊姆市繁華的霓虹街道中，這是一個略顯雜亂卻又超現實的現代都會，在萊姆市裡，人類與他們喜愛的寶可夢共同生活在一起，在一連串冒險的旅程中，提姆與皮卡丘將遇到各式各樣的寶可夢角色，也將揭露一樁極有可能摧毀寶可夢與人類和平共存現狀的陰謀，甚至可能摧毀整個寶可夢宇宙。

▲▼《POKÉMON 名偵探皮卡丘》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣）

▲▼一堆寶可夢在這次預告正式亮相。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣）

▲▼《POKÉMON 名偵探皮卡丘》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣）

▲▼《POKÉMON 名偵探皮卡丘》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣）

▲▼《POKÉMON 名偵探皮卡丘》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣）

▲▼《POKÉMON 名偵探皮卡丘》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣）

▲▼《POKÉMON 名偵探皮卡丘》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣）

《POKÉMON 名偵探皮卡丘》由「死侍」萊恩雷諾斯製作以及負責「皮卡丘」動態捕捉，還有《侏羅紀世界：殞落國度》22歲新人賈斯提斯史密斯（Justice Smith）飾演男主角提姆、凱薩琳紐頓飾演露西，是一位第一次追蹤重大新聞的菜鳥記者，而日本男星渡邊謙則是演出吉田探長，並由《鯊魚黑幫》羅伯萊特曼（Rob Letterman）執導。

《POKÉMON 名偵探皮卡丘》將於2019年5月10日在台上映。

▲▼《POKÉMON 名偵探皮卡丘》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣）

▲女主角現身。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣）

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名偵探皮卡丘, 精靈寶可夢, 寶可夢, 神奇寶貝, 皮卡丘, 伊布

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