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阿弟約「看海綿寶寶」Mei當場拒絕　事後知道原因⋯超害羞

記者林彥君／台北報導

邱馨葦（Mei）和蕭景鴻（阿弟）結婚12年，夫妻卻沒默契，Mei在今（26日）播出的東森超視《媽媽好神》中說，阿弟有次和她參加朋友的飯局，暗示回家要親熱，避免Mei會續攤，問Mei說：「要不要回家看海綿寶寶？」不過Mei當下不懂意思，還氣噗噗認為，「你是不是在嫌我們講話幼稚？我不要，誰要跟你看。」

▲▼Mei上《媽媽好神》。（圖／翻攝東森超視）

▲Mei上《媽媽好神》透露老公的暗示。（圖／翻攝東森超視）

之後阿弟和Mei解釋後，Mei才恍然大悟，不過因為阿弟在飯局突然約看卡通很突兀，Mei的朋友事後還問她：「你老公為什麼要找你看海綿寶寶？」Mei趕緊解釋，是想要一起看大人版的卡通，沒想到激起朋友的好奇心，繼續追問：「哪裡可以看？」讓Mei超級尷尬。

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▲▼Mei上《媽媽好神》。（圖／翻攝東森超視）

▲Mei透露曾誤會老公的話。（圖／翻攝東森超視）

Mei也分享，有次開直播做菜，一旁的阿弟使眼神要她「親一下！」Mei秒懂「現約不囉唆。」就在直播中親阿弟一下，沒想到阿弟傻眼的說：「我叫妳走開，要清一下流理台。」之後要熱鍋，阿弟在一旁喊「抱一下。」Mei誤以為阿弟想因為剛剛的事，想安慰讓她消氣，便走過去擁抱，阿弟說：「妳在幹嘛？我叫妳爆蒜頭。」笑翻現場來賓。

▲▼Mei上《媽媽好神》。（圖／翻攝東森超視）

▲Mei上《媽媽好神》分享夫妻趣事。（圖／翻攝東森超視）

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