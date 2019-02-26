《創造營》真的請來天王！　導師官宣「班主任是郭富城」

記者李湘文／綜合報導

大陸選秀節目《創造營2019》即將登場，先前已宣布由迪麗熱巴擔任發起人，如今又公開第一位導師身分，雖然只曬出幾張沒拍到臉的照片，卻還是被網友一眼認出身分，竟是香港天王郭富城！

▲▼《創造營2019》公開班主任身分。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻創造營2019）

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《創造營2019》26日透過官方微博宣布：「舞台即人生，他以三十年的努力和自律，不斷創造流行。他是書寫時代的舞台王者，他是創造營2019班主任。」節目組刻意吊大家胃口，PO出幾張照片都沒有正臉，只有男人身穿西裝、梳著帥氣油頭的背影，但因為身形、造型辨識度高，還是被網友一眼認出是郭富城。

▲▼網友一眼認出《創造營2019》班主任就是郭富城。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻創造營2019）

事實上，自從《創造營2019》開始籌備後，微博上就瘋狂流傳導師名單，除了已經官宣的郭富城之外，還傳出蘇有朋、羅志祥、胡彥斌、王嘉爾等人也都是其中一員。此外，選手名單也極具話題，包括「HIT-5」高瀚宇、《快樂男聲》張遠、《明日之子》周震南、馬雪陽、彭楚粵、趙磊等人都將參加，令《創造營》未播先熱。

▲《創造營2019》發起人是迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻創造101）