藍又時6月開唱！曝見到一群「小人」　加碼曬辣長細腿

記者盧薇淩／台北報導

歌手藍又時將於6月舉辦讚聲演唱會「Still I’m here.0609」，目前除創作新作品外，也正為演唱會密集規劃排練中。工作忙翻天的她，26日現身松菸文創小人特展，她自己本身喜歡做袖珍型3D鐵片模型，而且難度越高、有挑戰性的越喜歡，因此在網路上看到小人展的介紹，就決定一定要來，大讚鏡頭裡被放大的作品，「每個細節都做的唯妙唯肖。」

▲藍又時看小人展。（圖／寬宏提供）

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藍又時在網路上看到小人展介紹，讓她想親眼看看「1/100」實際大小的作品，「刻工肯定非常細緻！」她26日一進入展區，立刻被寺田老師精緻作品吸引，目不轉睛盯著1/100迷你紙模型，笑說：「我最喜歡的展區是動畫區！據說是採用定格動畫技術，這真的很難耶！一不小心就會通通亂成一團！看完這個展，我覺得又有不同的創作靈感，真的實在太療癒了！推薦大家一定要來！」

▲藍又時將於6月開唱。（圖／寬宏提供）

六月將舉行讚聲演唱會，問及有什麼想法，藍又時表示，「現在每天都保持練唱狀態，希望到時候能以最佳狀態演出，內容應該大部分會分享我的創作，加上我喜歡的歌曲，也會介紹一下創作過程理念，讓大家可以聽到更多元的音樂。另外有滿多藝人朋友自薦想當演唱會的嘉賓，但想保留點神祕感！就讓大家好好期待一下囉！」

▲藍又時近期每天練唱。（圖／寬宏提供）