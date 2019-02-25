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二手拍賣排3小時集滿8宅男女神　粉絲敲碗：拜託多舉辦！

記者林彥君／台北報導

解婕翎、成語蕎、賴薇如、夏宇童、黃沐妍、梁以辰、郭源元等七仙女日前舉辦二手拍賣，熊熊也到場力挺，活動中的所得捐給流浪動物之家基金會，為浪浪盡一份心力。拍賣會當天天氣又濕又冷，現場擠滿200位粉絲，光排隊就花3個小時，能近距離看到8偶像，讓粉絲讚值得，更有人喊：「希望類似活動多舉辦。」

▲▼成語蕎參與二手拍賣。（圖／翻攝自Facebook／成語蕎 Jenny Cheng）

▲解婕翎、成語蕎、賴薇如、夏宇童、黃沐妍、梁以辰、郭源元參與二手拍賣。（圖／翻攝自Facebook／成語蕎 Jenny Cheng）

解婕翎說，「謝謝大家跟我們一起參與公益，幫助毛小孩，讓大家在外面淋雨，辛苦你們了，謝謝有你們讓今天更完美，本來以為天氣不好，人會少少，但沒想到大排長龍，真的很謝謝你們。」解婕翎也親切提醒從中南部趕來的朋友，回家要小心。

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成語蕎說，謝謝所有來冒雨前來參加公益二手拍的粉絲，謝謝你們的支持及你們對毛小孩的愛心，也謝謝所有工作人員及義工的幫忙，有很多不足的地方也會改進，謝謝你們大家的包容與體諒，下一次一定會更圓滿。賴薇如在活動結束後，拍影片感謝粉絲支持，賴薇如說，很感謝粉絲在大雨中趕來參與，冒雨排隊，感受到大家的熱情，之後若有相關活動也會通知大家。

▲▼成語蕎參與二手拍賣。（圖／翻攝自Facebook／成語蕎 Jenny Cheng）

▲熊熊到二手拍賣力挺。（圖／翻攝自Facebook／成語蕎 Jenny Cheng）

8位宅男女神讓會場變成粉絲簽名同樂會，粉絲和偶像們玩瘋了，還有粉絲大喊：「能近距離的看到私底下的宅男女神，拜託多辦這類的活動。」藝人們希望藉由這次的活動呼籲大家對流浪動物的觀念，領養不棄養，嚴厲譴責任何傷害及虐待動物的人。

▲▼成語蕎參與二手拍賣。（圖／翻攝自Facebook／成語蕎 Jenny Cheng）

▲二手拍賣近距離接觸女神，讓粉絲賺到，解婕翎（右）和成語蕎。（圖／翻攝自Facebook／成語蕎 Jenny Cheng）

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