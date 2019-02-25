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台灣女孩前進當「南韓練習生」　苦練3年確定出道！

▲▼Amanda。（圖／歆動音樂提供）

▲Amanda在南韓出道。（圖／歆動音樂提供） 

記者關韶文／台北報導

「輕甜系歌手」新人王欣晨（Amanda）粉紅威力大爆發，今年剛滿18歲的Amanda，台灣出生，從小在加拿大成長，三年前就赴南韓擔任練習生，在高壓集訓當中，身為2019韓國最強練習生的她，即將於3/1正式出道！

王欣晨，大家都叫她Amanda，身高164公分的她，有著堅毅態度、甜美外表，射手座的她極度樂觀，在朋友眼中有點少根筋，卻有著對目標執著的渴望。Amanda從10歲開始學習才藝，某次因緣際會下看到了韓國女團「少女時代」的表演，其中成員Jessica在表演中發光發熱的表現，成為啟發王欣晨往音樂之路的重要靈魂人物。

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從小在加拿大長大的王欣晨，中、英、韓文都難不倒她。15歲時更奮不顧身前往南韓接受練習生訓練，在全球知名的韓國STC學院接受近2年的密集高壓訓練，並在練習生綜合評選中勇奪第一名，以頂尖的優秀成績畢業！STC學院曾是韓國SM經紀公司培訓學院，訓練出道的藝人有f（x）、After School等…。可以在STC以第一名成績畢業，就代表出道、走紅的實力！

▲▼Amanda。（圖／歆動音樂提供）

▲▼Amanda在南韓當練習生。（圖／歆動音樂提供）

▲▼Amanda。（圖／歆動音樂提供）

在受訓期間就有JYP、SM等眾多韓國經紀公司屬意與王欣晨簽約合作，受訓完成後更成為STC學院對外招募練習生的表演嘉賓。王欣晨在擔任練習生的時候，每天睡不到五小時，從清晨五點半就起床，接受各種才藝訓練包括，跳舞、唱歌、健身、學音樂等…並搭配飲食的控制更顯得辛苦。對於舞蹈極具天賦的她，更因擔任練習生的過程，打下更渾厚的舞蹈基礎，幾乎一首歌只需要半小時，王欣晨就可以牢記舞步。

韓國的流行產業步調相當快速，也很殘酷，只要稍微鬆懈就有可能面臨淘汰，在練習過程中，練習生彼此自然會有比較，王欣晨提及學院內有些前輩可能已訓練超過6-7年都還沒出道，但她很清楚自己想要的目標，在沒有任何缺席的情況下，完成所有訓練課程，締造全勤紀錄！可愛的王欣晨還自爆，晚上大家都會偷藏泡麵跟零食在宿舍裡一起偷吃，也變成練習生們共患難的小小趣事。王欣晨《UTOPIA夢托邦》25日起新歌將在電台首播。

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