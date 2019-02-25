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奧斯卡／《黑豹》男主角現身！　鏡頭拉近…網歪樓「出門夾睫毛了嗎」

記者潘慧中／綜合報導

第91屆奧斯卡於台灣時間25日舉行，眾女星在紅毯爭奇鬥豔，展現出最完美的一面。《黑豹》男主角查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）以一襲褲裙裝亮相，只不過網友全歪樓注意他的長睫毛：「出門夾睫毛了嗎？」

▲▼黑豹（圖／CFP）

▲《黑豹》男主角以褲裙裝亮相。（圖／CFP）

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照片中，可以看到查德維克博斯曼身穿印花西裝，銀絲細節十分映襯他的肌膚，內搭似乎是一件連身褲裝，寬鬆剪裁讓人乍看有穿裙裝的錯覺，近拍一看不難發現，他的睫毛纖長又捲翹，羨煞一票女網友。

▲▼黑豹（圖／CFP）

▲網友全歪樓注意《黑豹》男主角的長睫毛。（圖／CFP）

《黑豹》故事接續在《美國隊長3》之後，「黑豹」帝查拉（查德維克博斯曼Chadwick Boseman飾演）回到瓦干達（Wakanda）繼承王位，沒想到這與世隔絕的王國遭遇積怨已久的宿敵，不只影響整個王國的存活以及全世界的危機，同時也考驗著這位新上任國王的領導能力。

▲《黑豹》男主角查維克博斯曼。（圖／《黑豹》電影海報）

查維克博斯曼向來擅長捕捉真實人物的姿態，但這次遇上毫無前例可循的超級英雄，一度遇到鑽牛角尖的瓶頸！幸好「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）對他伸出援手給予指點，讓他瞬間頓悟！《黑豹》也成為奧斯卡91年來首部入圍「最佳影片」的超級英雄電影。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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