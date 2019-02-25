奧斯卡／楊紫瓊56歲變這樣！　0修圖「真貌現形」網看傻：不敢相信

記者潘慧中／綜合報導

第91屆奧斯卡於台灣時間25日舉行，眾女星在紅毯爭奇鬥豔，展現出最完美的一面。以一襲深V長禮服步入紅毯的楊紫瓊氣場超強，不少網友看到外媒曝光的零修圖照都驚呼：「不敢相信已經56歲了！」無論是臉蛋或身材可說是保養得很好了。

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▲楊紫瓊。（圖／CFP）



照片中，可以看到楊紫瓊放下及胸長髮，身穿裸色亮片禮服現身，搭配簡約珠寶耳環和手飾，突顯高雅氣質，以同色系細腰帶繫出腰身，格外引起注意的是，胸前採深V剪裁，辣露東西半球和漂亮的肩頸線條。

▲▼56歲楊紫瓊保養得宜。（圖／CFP）



楊紫瓊在《瘋狂亞洲富豪》演出結合優雅、智慧、財富與高等教育於一身的楊家女主人「楊艾蓮」，成為兒子楊尼克與他的女朋友瑞秋之間感情最大的阻礙，「在所有人眼中，她是個有絕對權威感的人，沒有人不懼怕她三分，但我努力不把這個角色詮釋成壞人，她只是一個試圖保護兒子與這個家庭的母親。」

▲楊紫瓊演出《瘋狂亞洲富豪》。（圖／《瘋狂亞洲富豪》劇照）



在詮釋楊艾蓮的過程中，楊紫瓊坦言：「我從以前就認識很多像這樣的人，優雅、端莊，卻又不失威嚴，就如同我不會去找瑞秋，她必須主動來找我，我不會大吼大叫，那有失身分，真正有權威的人不會講話大小聲，更不會耗費精力在誰身上，那樣只會折損權威感。」