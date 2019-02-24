小S「13歲大女兒想出道」！　她假裝支持…曝2憂心原因

娛樂中心／綜合報導

小S（徐熙娣）與老公Mike（許雅鈞）結婚後，育有女兒Elly（許俏妞）、Lily、許老三，一家五口幸福美滿。她平時常透過社群網站，分享家庭生活點滴，沒想到近來受訪時坦言，大女兒Elly曾表態想出道當演員，她雖然「假裝」默默支持，但這件事看在她的眼裡，其實是抱持保留態度。

▲13歲大女兒Elly（右）想出道當演員，小S內心其實不支持。（圖／翻攝自小S臉書）

請繼續往下閱讀...

Elly雖然年僅13歲，就擁有一雙逆天長腿，完全遺傳了小S的女神基因，先前在外和Wanna One的人型立牌合照時，微微歪著頭露出淺笑，自信模樣驚艷一票網友，氣場完全不輸媽媽，當時也有網友認為，她的神韻激似《模犯生》女主角茱蒂蒙瓊查容蘇因（Chutimon Chuengcharoensukying），掀起不少討論。

▲小S大女兒（左）曾被網友指出撞臉《模犯生》女主角。（圖／翻攝自小S臉書、茱蒂蒙IG）

小S出道25年，和大S一起經歷過許多風雨，也挺過不少網友的酸言酸語，才熬到如今「國際巨星」的地位。也正因為如此，據《聯合報》報導，面對Elly表態想當演員，她內心其實是不支持的，因為如果不紅，她會擔心；如果紅了，又不知道女兒是否能承受外界批評與壓力。她也表示，除非真的有導演自己找上Elly，否則不會主動幫忙推薦，抱持保留態度看待此事。

▲Elly明星氣場不輸小S。（圖／翻攝自小S臉書）

▲Elly（右）小小年紀就擁有一雙逆天長腿。（圖／翻攝自小S的Instagram）