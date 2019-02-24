馬俊麟倒數5日當爸！　乾媽王瞳送一日「免費褓母卷」

記者李欣容／台北報導

馬俊麟在《大時代》飾演暖男孫煥然，戲外他對老婆一樣溫柔，今（24日）他舉辦粉絲見面會，未見老婆出席，他笑稱：「3月1號就要生了，我怕她來萬一破水就變頭條了。」王瞳也以神秘嘉賓之姿現身，送上「一日褓姆卷」，讓馬俊麟笑喊：「改一個月可以嗎?」

▲馬俊麟即將升格父親。（圖／記者李欣容攝）

馬俊麟結婚2年，去年老婆喜獲雙胞胎，王瞳今擔任見面會嘉賓，笑說，「他一直想生女兒，我說萬一下一胎又是2個兒子怎麼辦，4個男孩子家裡要吵死了！」而她這位乾媽也壓力頗大，直呼不知道該送什麼給這對將出世的寶寶。

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▲馬俊麟疼老婆，幫綁鞋帶、擠牙膏。（圖／記者李欣容攝）

馬俊麟是演藝圈出了名的寵妻，之前他曾說，每天都會幫老婆擠牙膏、洗澡幫刷背，也因為老婆現在肚子太大，看不太大地板，他心疼表示：「現在走路都不能牽手，因為她要托著肚子，東西掉在地上都是我撿，鞋帶我來綁。」

且每日都會與老婆一起相約看《大時代》，近幾集他與王瞳飾演的伍家媚曖昧到頂點，但劇中兩人卻都死鴨子嘴硬，不先跨出第一步承認關係，讓王瞳受不了喊，「真的是跟樹懶一樣緩慢！」

▲左起王瞳、馬俊麟、黃少谷舉辦粉絲見面會。（圖／記者李欣容攝）