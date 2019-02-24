《大時代》煥然歌聲神似陳奕迅！　馬俊麟一開口粉絲驚呆了

記者李欣容／台北報導

馬俊麟在《大時代》中飾演的暖男孫煥然擄獲一票少女粉絲，今（24日）舉辦粉絲見面會，王瞳、黃少谷擔任神秘嘉賓，馬俊麟獻唱主題曲《咱的故事》，好歌聲驚豔眾人，黃少谷更誇，「張學友、陳奕迅的歌都難不倒他。」將計畫替他量身打造單曲。

▲左起王瞳、馬俊麟、黃少谷舉辦粉絲見面會 。（圖／記者李欣容攝）

馬俊麟和王瞳在劇中曖昧許久，兩人遲遲未跨出第一步承認情人關係，王瞳更說，每次拿到劇本都佩服編劇，「本來以為差不多了，但編劇都會突破極限，想出一些沒極限的對話。」且唯一的吻戲還是王瞳親吻馬俊麟額頭，讓她形容這段感情發展速度如樹懶一般緩慢。

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▲馬俊麟曾參加歌唱比賽，好歌喉令粉絲驚艷。（圖／記者李欣容攝）

私下馬俊麟喜歡偷拍大家唱歌，每次都把王瞳的臉拍得很大，讓她直喊：「每次都這樣拍我，很像痴漢欸！」沒想到馬俊麟反應快，馬上回，「痴漢都是拍別的地方好嗎！」

▲黃少谷（右1）想替馬俊麟做歌。（圖／記者李欣容攝）

黃少谷第一次參與八點檔拍攝，前期他因緊張常崩潰，就連休息時間都在棚裡練台詞，他感謝劇中哥哥馬俊麟對他的幫助，直說，「一開始真的有覺得他很『黑臉』，但最近他戲沒那麼多，很少遇到，他都會傳訊息來說，『雖然我跟爸爸（吳皓昇）不在，但也不用擔心，好好把握這些機會。」