獨／票根為證！《一吻定情》上映7天「11刷神人出現」　最愛王大陸訂製床套

記者洪文／台北報導

《惡作劇之吻》電影版《一吻定情》口碑不錯，上映1周在Instagram受到洗版式討論，甚至有觀眾願意進戲院4天6刷支持，不過仍有網友質疑：「真的假的？」《ETtoday》抱持研究的精神，找到自稱上映7天11刷的神人曬出票根，詢問11刷到底怎麼辦到的，而這位讀者也全部招了。

▲來自台中的《一吻定情》11刷神人讀者。（圖／讀者授權提供）



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11刷神人讀者住在台中，最初是因為王大陸才知道《一吻定情》，後來真的太喜歡這部電影才會11刷支持，「不管是劇情，還是其他演員們的表現，又或者劇組做的美術道具佈景等等，另一個原因是佩服陳玉珊導演，可以自我如此的突破非常厲害 ，都是讓我願意前往觀影的原因。」

其實11刷神人讀者從14日《一吻定情》上映首日開始看片的，也就是1天看片次數不只1次。至於「7天11刷」超狂紀錄如何辦到的？她透露：「從14號上映開始看第一次就整個著迷了，開始猛問身旁朋友時間，只要朋友可以的時間，我就帶著他們一起去看了！」

由於王大陸在《我的少女時代》壞學生徐太宇深植人心，演出《一吻定情》資優生江直樹飽受熱議，不過11刷神人讀者覺得他詮釋的江直樹不同以往，「雖然一樣是高冷的，但總覺得是多了些霸氣的部分，而且我覺得他這次的表現跟之前相比，真的把角色的每個眼神神情以及情緒處理地很棒。」

▲《一吻定情》王大陸版江直樹訂製床套。（圖／翻攝自Youtube／京騰娛樂）



對於《一吻定情》印象最深刻的地方，11刷神人讀者很喜歡直樹、湘琴告白以及在醫院分開的段落，而片中的道具最想要王大陸照片1：1印成的床套組，「真的太特別了，很想擁有一組！」她也喜歡直樹百萬粉絲後援會的小徽章，以及電影各種貼紙跟便條貼，全部都想要收藏。