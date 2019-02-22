ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨／票根為證！《一吻定情》上映7天「11刷神人出現」　最愛王大陸訂製床套

記者洪文／台北報導

《惡作劇之吻》電影版《一吻定情》口碑不錯，上映1周在Instagram受到洗版式討論，甚至有觀眾願意進戲院4天6刷支持，不過仍有網友質疑：「真的假的？」《ETtoday》抱持研究的精神，找到自稱上映7天11刷的神人曬出票根，詢問11刷到底怎麼辦到的，而這位讀者也全部招了。

▲▼《一吻定情》11刷神人讀者。（圖／讀者提供）

▲來自台中的《一吻定情》11刷神人讀者。（圖／讀者授權提供）

請繼續往下閱讀...

11刷神人讀者住在台中，最初是因為王大陸才知道《一吻定情》，後來真的太喜歡這部電影才會11刷支持，「不管是劇情，還是其他演員們的表現，又或者劇組做的美術道具佈景等等，另一個原因是佩服陳玉珊導演，可以自我如此的突破非常厲害 ，都是讓我願意前往觀影的原因。」

其實11刷神人讀者從14日《一吻定情》上映首日開始看片的，也就是1天看片次數不只1次。至於「7天11刷」超狂紀錄如何辦到的？她透露：「從14號上映開始看第一次就整個著迷了，開始猛問身旁朋友時間，只要朋友可以的時間，我就帶著他們一起去看了！」

由於王大陸在《我的少女時代》壞學生徐太宇深植人心，演出《一吻定情》資優生江直樹飽受熱議，不過11刷神人讀者覺得他詮釋的江直樹不同以往，「雖然一樣是高冷的，但總覺得是多了些霸氣的部分，而且我覺得他這次的表現跟之前相比，真的把角色的每個眼神神情以及情緒處理地很棒。」

▲▼《一吻定情》劇照。（圖／翻攝自Youtube／京騰娛樂）

▲《一吻定情》王大陸版江直樹訂製床套。（圖／翻攝自Youtube／京騰娛樂）

對於《一吻定情》印象最深刻的地方，11刷神人讀者很喜歡直樹、湘琴告白以及在醫院分開的段落，而片中的道具最想要王大陸照片1：1印成的床套組，「真的太特別了，很想擁有一組！」她也喜歡直樹百萬粉絲後援會的小徽章，以及電影各種貼紙跟便條貼，全部都想要收藏。

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

推薦閱讀

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

唯一失眠因為她！吳宗憲「我好心疼」　Sandy發火走心了：豬男

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

唯一失眠因為她！吳宗憲「我好心疼」　Sandy發火走心了：豬男

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

一吻定情, 王大陸

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. TXT出道專輯預購量破10萬　KPOP粉看數字驚：防彈師弟壓力超大！
  2. 《黃金瞳》定檔日曝光！張藝興角色開外掛　李榮浩驚喜客串
  3. 床戲悲劇！胖艾咪「兩片指甲剝落」　忍痛撲上肌肉男星
  4. 「天生不會痛」的英雄！印度神片《跳痛先生》觀眾笑到並軌
  5. 2月陸劇渣男奪天下！　《東宮》忘川虐到心肝痛…這5部開播追定啦
  6. 陪生病毛孩吃飯被狂催！　邵庭直播中「被網友1句話擊爆」真動怒：白目
  7. 許凱皓接受大5歲姐弟戀　使出「小狗眼」玉兔羞爆
  8. 小鬼上《偶練》辛酸曝光！　媽心疼「他深夜偷躲廁所爆哭」
  9. 資優生就是任性！她們猛K台詞…李燕竟在做這件事
  10. 《一吻定情》電影找王大陸林允演出！「原版湘琴」林依晨力挺說話了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366