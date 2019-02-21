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法比歐勾台灣女星海邊戲水　玩到一半「脫光全裸」　

記者洪文／綜合報導

藝人法比歐演出電影《最是橙黃橘綠時》和李亦捷在片中有段床戲，雖然拍攝手法含蓄，但導演徐慶珠讚法比歐演得細膩，尤其讚法比歐吻得用心，往下吻到下巴，卻又勾上來，讓法比歐聽了大笑，「一般人沒有這樣嗎？」

▲▼《最是橙黃橘綠時》劇照。（圖／好野娛樂提供）

▲《最是橙黃橘綠時》劇照。（圖／好野娛樂提供，以下同）

最大尺度是海邊的泳戲，法比歐跟李亦捷在沙灘玩水，玩著玩著沒想到就全裸了，但這段畫面後來導演並未使用。導演徐慶珠笑說，異國戀情本身就是衝擊，尤其在80年代，本來拍得滿水到渠成，後來覺得跟本片並未相關，再三思考就未收錄，他則尊重導演想法，「在工作而已，沒什麼！」

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▲▼《最是橙黃橘綠時》劇照。（圖／好野娛樂提供）

《最是橙黃橘綠時》將時代背景設在80年代的台灣，敘說一對正值青春、個性迥異的女性好友，急於掙脫家庭的束縛、遠赴異地生活的女性情誼故事。拍攝地遍及日本鹿兒島、古都台南和台東。

▲▼《最是橙黃橘綠時》劇照。（圖／好野娛樂提供）

法比歐《最是橙黃橘綠時》飾演的里昂，是個蘇東坡迷，他因熱愛東方文化而來到台灣，與在學校工作的希敏（李亦捷飾）產生情愫。導演徐慶珠當初選角，第一眼看到身材佼好的法比歐，心中就說：「不ok。」只因他身材太好，讓現場媒體一聽都跌破眼鏡。

▲▼《最是橙黃橘綠時》劇照。（圖／好野娛樂提供）

導演徐慶珠表示，80年代尚不流行健身，所以那時的身材都比較「自然」，也為此她要求法比歐暫停健身，「讓身體『鬆』一點。」並且戴眼鏡、蓄鬍，以符合片中30來歲的法國男性形象，她笑說：「這部片讓法比歐犧牲色相，變得不那麼帥，但他真的很努力、表現得特別好，「我很滿意！」

《最是橙黃橘綠時》將於3月15日在台上映。

短腿法鬥各種抬94上不去　牠羨慕：你們怎麼都在上面

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