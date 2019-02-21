俞灝明全身39%燒傷遭拋棄…前女友爆楊冪！　男方回「受訪真相」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星俞灝明2010年因和Selina拍攝電視劇發生意外，造成全身39%燒傷，近年轉型成功，靠夯劇《那年花開月正圓》的反派角色人氣再掀新高。他日前在節目中重談燒傷意外，並坦言當時遭前女友分手，導致感情觀發生變化，隨後網路盛傳女方是楊冪，引發各界議論。

▲俞灝明談及燒傷意外，沒想到引發陸網狂猜前女友是楊冪。（圖／翻攝自微博／俞灝明、楊冪）

俞灝明坦承過去有一段半公開的秘密戀情，但是從未對此有過回應，不料發生燒傷意外後，女友就棄他離開了，節目中搖搖頭說：「沒有那麼容易能夠再那麼的天真，那麼的無條件地，相信去愛的那種感覺，我覺得這是最大的傷害。」隨後陸網狂猜他的前女友是「Y女星」，更有網友直指楊冪，讓女方粉絲相當憤怒，謠言越滾越大。

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▲俞灝明談及燒傷意外被女友拋棄，並說：「我覺得這是最大的傷害。」（圖／翻攝自陸網／新浪娛樂）

▲陸網猜俞灝明前女友是楊冪。（圖／翻攝自微博／八組）

事實上，楊冪被瘋傳是俞灝明前女友不是第一次，2010年發文為俞灝明發生意外打氣後，每隔數年便有網友留言酸「人家出事了就跟人分手了啊？」留言串累積2000多則。對此男方工作人員否認傳言：「採訪者也許有她的所指，但俞灝明幾年前就否認過了。」有關節目播出後掀起議論，對方回應「我們並不知道要播，上線前也沒有給我們看過。」

▲楊冪2010年發文，每隔一段時間就被網友揣測留言：「真的在一起過嗎？」（圖／翻攝自微博／八組）