爆雞皮！休傑克曼BRITs飆唱《大娛樂家》主題曲　網暴動：百老匯真本事

記者洪文／綜合報導

好萊塢巨星休傑克曼（Hugh Jackman）20日擔任2019年第39屆全英音樂獎（BRIT Awards）開場表演嘉賓，現場飆唱《大娛樂家》主題曲《The Greatest Show》，百老匯級的現場歌唱實力，加上舞台上的百人舞團陣容，簡直把整個電影的震撼場面搬出來，網友狂讚：「聽到起雞皮疙瘩！」

▲休傑克曼百老匯級的歌唱實力，網友聽完起雞皮疙瘩。（圖／CFP）



自百老匯出身休傑克曼曾演出歌舞電影《悲慘世界》奪下金球獎喜劇及音樂類影帝，2017年演出歌舞電影《大娛樂家》詮釋馬戲團始組教父P.T. 巴納姆的真實傳奇故事。他曾說，為自己能在《大娛樂家》唱歌感到自豪，並且感謝聲樂老師的幫助，在拍攝前準備角色時「讓我真正愛上了唱歌！」

請繼續往下閱讀...

▲休傑克曼率百人舞者唱跳，場面相當震撼。（圖／CFP）



其實休傑克曼日前宣布將在2019年舉辦「The Man.The Music.The Show」個人全球巡迴演唱會，將搭配管弦樂團現場演唱《悲慘世界》、《大娛樂家》、《綠野仙踪》等電影和音樂劇歌曲，5月13日起歐洲、美國各地巡演，這也是他站上全英音樂獎的主要原因，再次告訴世人巡迴演出有多精彩。

▲▼休傑克曼這場震撼表演，被網友狂讚：「真正的傳奇！」（圖／CFP）



▼休傑克曼全英音樂獎開場表演畫面。（影片取自休傑克曼臉書，如遭移除請見諒）

