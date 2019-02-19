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打破「男主外女主內」觀念！艾米漢默重新定義好男人

記者洪文／綜合報導
 
美國女大法官露絲拜德金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）對平權的貢獻蔚為傳奇，與已故丈夫馬丁金斯伯格（Martin Ginsburg）長達60年的幸福婚姻也在法律界傳為佳話。

露絲拜德金斯伯格的傳記電影《法律女王》（On The Basis of Sex）找來《愛的萬物論》女星費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones）與《以你的名字呼喚我》男主角艾米漢默（Armie Hammer）詮釋這對模範夫妻，更為戲特地到華盛頓拜訪大法官。

▲▼費莉絲蒂瓊斯、艾米漢默《法律女王》劇照。（圖／Catchplay提供）

▲費莉絲蒂瓊斯、艾米漢默《法律女王》劇照。（圖／Catchplay提供，以下同）

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談及特地到華盛頓拜訪大法官的場景，費莉絲蒂瓊斯笑說：「嬌小的大法官見到英俊又高大的艾米時只能用目不轉睛來形容。」艾米漢默則說：「大法官送給我一本她先生寫的食譜書，我就靠著試做書裡的菜來揣摩角色。」
 

▲▼費莉絲蒂瓊斯、艾米漢默《法律女王》劇照。（圖／Catchplay提供）

艾米漢默在《法律女王》中化身完美人夫，與費莉絲蒂瓊斯飾演的露絲維持著並肩合作的美好婚姻關係，他全力支持身懷抱負的妻子做大事，甚至因為妻子廚藝差甘願在工作之餘天天下廚，因而練出好手藝，完全打破「男主外，女主內」的傳統思維。

但這樣的劇本卻在籌資期間屢遭拒絕，只因為投資方認為男主角太顧家，根本不可能有這樣的丈夫角色。艾米漢默說：「我反倒覺得能在大銀幕呈現這樣男性角色很公平，一位支持妻子獲得成就的先生也可以是堅強而充滿自信的，他不會因此顯得不夠『男人』。透過詮釋馬丁這個角色，反倒幫助我成為更好的丈夫和父親。」

▲▼費莉絲蒂瓊斯、艾米漢默《法律女王》劇照。（圖／Catchplay提供）
 
《法律女王》改編現今美國最高法院唯二女大法官露絲拜德金斯伯格（費莉絲蒂瓊斯 飾）的真實成功故事，聚焦在年紀輕輕、剛踏出法學院校門的她，如何在男性至上、女性不被重視的工作環境中，力爭上游成為律師，為兩性爭取平權，成為美國史上最有影響力的法官之一。
 
《法律女王》將於2月27日在台上映。

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