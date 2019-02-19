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贈獎／女傭殺人案件爆關注　金香起患自閉症成唯一《證人》

娛樂中心／綜合報導

以賣座強片《與神同行》系列電影爆紅的「國民妹妹」金香起奪下青龍電影獎「最佳女配角獎」後，睽違17年再度與「國民暖男」鄭雨盛攜手演出催淚動人新作《證人》，而金香起在２歲時拍攝第一支廣告就是和鄭雨盛合作，讓鄭雨盛驚訝表示這是非常神奇的緣分。

《證人》海報。（圖／甲上娛樂提供）
▲《證人》2月27日上映。（圖／甲上娛樂提供）

律師楊淳鎬（鄭雨盛飾）加入了一家知名的法律事務所，為一名被指控殺害雇主一家的女傭辯護，這樁謀殺案廣受媒體與社會關注，淳鎬必須贏得官司才能成為事務所合夥人。然案發現場的唯一目擊證人林智友（金香起飾）是一名自閉症少女，淳鎬必須想盡辦法讓智友敞開心房出庭作證才能贏得官司。這兩個不同世界的人漸漸成為了朋友，但在案情膠著的壓力下，他必須在有限的時間內，讓智友說出真相…

金香起在6歲時從廣告界踏入影壇，超齡的演技天賦讓她獲得「天才童星」的美譽，即使與黃晸玟、宋允兒、宋仲基、朴寶英、河正宇、車太鉉、朱智勛、李政宰等影帝后級別的知名影星合作也絲毫不遜色，而她在新作《證人》中首次挑戰演出自閉症少女，金香起表示：「其實接演的時候我猶豫了很久，因為這個角色難度很高。」她擔心自己無法完美詮釋，但高難度的演技挑戰又讓她躍躍欲試，最終她決定接受挑戰。

《證人》劇照。（圖／甲上娛樂提供）
▲▼《證人》劇照。（圖／甲上娛樂提供）
《證人》劇照。（圖／甲上娛樂提供）
 
==== 參加活動！送你搶先看《證人》====

 ◎活動時間：2/19(二)至2/22(五) 12:00止

◎活動辦法：

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立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《證人》特映票一組(2張)  
使用時間：2/25（一）19:00
使用地點：喜滿客京華影城

◎得獎公布：2月22日（五）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於2/24(日)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、聯絡電話、身分證末四碼，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用。2/25(一)18:00-19:00期間，到喜滿客京華影城甲上娛樂接待處，請於現場排隊出示證件並簽收票券，並不提供選位。逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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關鍵字

電影, 贈獎, 金香起, 鄭雨盛, 證人

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