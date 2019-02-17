200歲大叔唱跳《小蘋果》好逗！他笑：動作跟詞總兜不上

記者盧薇淩／台北報導

由施孝榮所領軍的「民歌44高峰會」，八組歌手施孝榮、于台煙、王海玲、王瑞瑜、許景淳、李明德、殷正洋、潘越雲17日在台北國際會議中心正式開唱，一開場合體大合唱《微風往事》、《木棉道》等3首歌曲，馬上炒熱現場氣氛；演唱會票房總共售出8成，將演出超過50首經典歌曲。

▲民歌44高峰會在TICC登場。（圖／記者李毓康攝）

施孝榮開演前表示，本次民歌44高峰會於下午演出，所以一早全員到齊彩排，對他們來說可說是一大挑戰，但他也笑說，好在他們八組藝人是老當益壯；他也說演唱會上，特別安排四組男歌手與四組女歌手合唱，歌曲都是當年民歌時期最耳熟能詳的歌曲，保證讓所有歌迷有共鳴並且一起大合唱。

值得一提的是，繼去年民歌43高峰會施孝榮、李明德、王瑞瑜演唱嘻哈歌曲後，今年施孝榮在選曲上跟上流行，特別選唱洗腦神曲《小蘋果》，還穿著紅、綠、紫、黑四色，和台下年輕觀眾一起搖擺身軀，四位大叔特別的「老式唱法」逗得台下觀眾哈哈大笑，施孝榮笑說：「我唱跳完才想到我是唱跳歌手！」王瑞瑜則自嘲：「這首歌我們動作跟歌曲永遠兜不起來，我們4個加起來200多歲了！」

▲施孝榮特別安排洗腦神曲《小蘋果》跟上流行。（圖／記者李毓康攝）



演唱會上八組歌手輪番上場高歌，唱超過50首經典曲目，演唱會最後，八組歌手又在台上齊聚一堂，大合唱多首民歌，到了點唱時間，所有歌迷更是反應熱烈，TICC彷彿成了大型民歌西餐廳；而最終壓軸曲，則獻唱劉文正大師的歌曲《閃亮的日子》，帶領全場回到當年時光。

▲▼民歌高峰會7組歌手一連演唱50首歌曲。（圖／記者李毓康攝）