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放火情人節宣布「給女友驚喜！」　信義區廣告牌告白：希望她喜歡

記者李湘文／綜合報導

人氣網紅放火在YouTube上擁有135萬粉絲，雖然曾跟蔡瑞雪傳出曖昧情，但一直澄清只是姊弟關係。沒想到，他在情人節當天，突然宣布要給「交往已久的女友」一個驚喜，並透露自己已經買下超大廣告牆，要用來向對方告白，讓粉絲嚇了一跳！

▲放火情人節給女友驚喜。（圖／翻攝自YouTube／放火 Louis）

▲放火宣布要趁情人節給女友驚喜。（圖／翻攝自YouTube／放火 Louis）

放火14日在YouTube上傳影片：「為了給交往已久的女友驚喜，這次想說買下一面超大的廣告牆來跟她在情人節告白…希望她會喜歡！」他解釋，每次看別人放閃，都感到嚮往，因此今年決定要做點不一樣的事，「我也要過一個很浪漫、很romantic的情人節！」

不過，既然決定要度過浪漫情人節，那至少得有一個對象。放火坦承：「我有一個認識很久的朋友，她每次在我很難過的時候都會陪我聊天，基本上不會跟我爭吵。然後她也從來不會離開我，對我不離不棄，所以今天我想說順便帶你們來見她好了。」他接著就走到門前，對外喊話：「象徵性地出來一下，我會幫妳馬賽克掉，所以可以不用太擔心。」

▲放火情人節給女友驚喜。（圖／翻攝自YouTube／放火 Louis）

▲放火情人節給女友驚喜。（圖／翻攝自YouTube／放火 Louis）

▲放火公開「女友」身分。（圖／翻攝自YouTube／放火 Louis）

殊不知，門一打開，外面並沒有任何人，只有一隻被打上馬賽克的右手。放火宣布：「她今年要陪我……應該說不只今年啦，之後都要陪我一起度過情人節。」他也揭曉自己的驚喜內容，就是在信義區買下一面廣告牆，希望藉由情人節這個特別的日子，向「女朋友」告白。

▲放火情人節給女友驚喜。（圖／翻攝自YouTube／放火 Louis）

▲放火買下信義區廣告牌。（圖／翻攝自YouTube／放火 Louis）

放火說到做到，在信義商圈買下一面廣告，上面放著自己的帥氣獨照，並寫下「親愛的右手，7562天快樂」；考慮到旁邊就有夜店，他還加上一行字「你沒喝ㄎㄧㄤ，真的是放火」，並附上Instagram帳號，十分高調。他接著對自己的右手告白：「今天這個情人節裡，我想對妳說，我愛妳，希望妳會喜歡這個情人節禮物。」

▲放火情人節給女友驚喜。（圖／翻攝自YouTube／放火 Louis）

▲放火買下廣告牌，對右手告白。（圖／翻攝自YouTube／放火 Louis）

不過，錄完這個影片之後，放火也立刻尷尬：「真的好多人經過。」並馬上低著頭逃離廣告牆。粉絲看了則笑說「閃瞎我了﻿」、「單身到瘋掉」、「我一開始還以為是瑞雪呢」、「你是不是剪光頭後，身心受創」、「我才不會說我之前看到那面廣告牆超驚恐」。

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