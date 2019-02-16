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劉德華宣布「自費補償演唱會！」　兌現春節前承諾…粉絲感動哭了

記者李湘文／綜合報導

歌手劉德華12月底在香港紅館一連舉辦20場演唱會，卻因為罹患流感、喉嚨發炎，不得已取消最後7場演出。他春節前夕曾在官網承諾「我一定會用我個人的方法，去補償不想退票的朋友」，16日果真宣布將自費申請2020年的場地，直到成功為止都不放棄，「我會為大家努力一次！」

▲劉德華申請補場失敗。（圖／翻攝自IG／映藝文化娛樂有限公司﻿）

▲劉德華先前因病取消演唱會，申請補場卻又失敗。（圖／翻攝自IG／映藝文化娛樂有限公司﻿）

劉德華演唱會主辦單位「映藝文化娛樂有限公司」曾申請補辦2019年跨年場，但沒有成功，只好開放退票，令許多歌迷感到遺憾與不甘。為此，劉德華16日在官網宣布：「明白大家補場的意願和我一樣！我準備自資，從現在開始申請明年二月紅館檔期，直到成功為止！每月會在這裡公布申請成功與否。」

劉德華坦言，整個春節期間都惦念著這件事，為了粉絲，決定要自費努力申請。如果申請成功，他會讓先前被取消場次的歌迷優先購票，就算原有的門票已經退費，仍可以購買相同數量、價位門票；如果仍未退票，則可以拿門票直接登記換票，「登記方法盡量從簡，進行過程中若有難處，再和大家一起分享和一起解決。」

▲劉德華宣布「自費補償演唱會」。（圖／翻攝自華仔天地）

▲劉德華宣布「自費補辦演唱會」。（圖／翻攝自華仔天地）

不過，劉德華也提醒大家，何時可以申請成功，並不是他一人能掌控，就算盡了力，也可能不是所有人都理想的時間，希望大家可以諒解。但他會努力，希望讓所有歌迷能在同一地方、同一位置，只是不同的日子觀看演唱會，「我會為大家努力一次，這是我的意願！我相信大家會和我一起讓補場的美夢成真！」

事實上，劉德華一連取消7場演唱會，香港媒體估計包括酬勞、製作費、樂手、舞群、場租費在內，損失約千萬元，受影響的粉絲人數則將近8萬，算下來十分驚人。然而，劉德華宣布自掏腰包補償，令歌迷都大呼「真的感動流淚」、「真正的天王」、「當劉德華的歌迷真的是一件很幸福的事」。

▲劉德華宣布「自費補償演唱會」。（圖／翻攝自華仔天地）

▲劉德華承諾盡力申請在2020年補辦演唱會。（圖／翻攝自華仔天地）

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