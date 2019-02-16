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錦安：他們是來看林俊傑！開唱強碰偶像..虧星國好友全笑翻

記者盧薇淩／台北報導

創作新人錦安15日於松菸「閱樂書店」，舉辦個人首場巡演「彈吉他的愛因斯坦」前導音樂會，她人生首度開唱就強碰偶像林俊傑（JJ）演唱會，她謙虛笑說：「好刺激！」她也在演唱會上「致敬新加坡男歌手」橋段，演唱林俊傑《不為誰而作的歌》，其他還有永邦、阿杜歌曲，感謝創作歷程受他們啟發。

▲▼錦安、林俊傑。（圖／主磐音樂、記者林敬旻攝）

▲錦安致敬林俊傑。（圖／主磐音樂、記者林敬旻攝）

錦安演唱首張創作專輯《我和這個世界的距離》所有歌曲，在「新加坡男歌手組曲」方面，她特別選唱永邦《你是我最深愛的人》、阿杜《他一定很愛你》及林俊傑的《不為誰而作的歌》，並特別向這三位前輩致敬，錦安感謝創作歷程受他們啟發。

在「新加坡女歌手組曲」部分，她選唱的是歷年新加坡國慶盛典的主題歌，如蔡健雅《Where I Belong》、孫燕姿《一起走到》和陳潔儀的《家》，「這些國慶盛典的歌曲，講述的大多是離家打拼的遊子對國對家的想念。」又說：「以前單純只覺得歌曲好聽，但一個人來到台灣發展之後，無意間再聽到卻深深打動我心，唱的就是我離鄉背井的心情！」錦安的新加坡好友們，也特別飛來台為她音樂會打氣，不過錦安幽默笑說：「她們是來看林俊傑的，順便來看我的！」全場笑翻。

▲▼錦安、林俊傑。（圖／主磐音樂、記者林敬旻攝）

▲錦安在演唱會上唱新加坡歌手歌曲。（圖／主磐音樂）

日前返故鄉新加坡過年得了重感冒，錦安返台這五日如臨大敵，原本就不吃炸、辣的她，連最愛的水果香蕉都不吃，幸好她靠母親的家傳秘方「醃金桔」，在開唱前聲音恢復。她特別感謝母親的秘方，「從小就喝到大的醃金桔，如今終於知道它無窮的威力。」此外，父母親原本就計畫二月來台觀光，得知她開唱欲把機票改提前，卻苦無位置，以致在音樂會缺席，但錦安說沒關係，「我爸媽他們聽太多次了啦！ok的。」

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