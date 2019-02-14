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成勛「情人節生日」暖心問候台粉　見面會放送VIP合照福利

記者蕭采薇／綜合報導

親民無偶包的南韓男神成勛正好在2月14日情人節過生日，他在充滿意義的這天向台粉問候。生肖屬豬的他今年是本命年，成勛也向大家拜年，並邀請粉絲們來參加3月17日在信義劇場Legacy MAX舉行的粉絲見面會。

▲▼韓星3、4月輪流登台　「霸氣本部長」成勛+B1A4師弟會粉絲。（圖／亞士傳媒、Rolemodel Entertainment Group提供）

▲成勛在情人節生日這天親口向粉絲宣布要來台的消息。（圖／亞士傳媒）

成勛對粉絲獻上新年祝福，並邀請粉絲們來參加3月17日在信義劇場Legacy MAX舉行的粉絲見面會，主題為《2019 My Secret Date》，要與粉絲來場秘密約會。主辦單位也在情人節帶來好消息，見面會中將送出超大份的情人節禮物，凡購票粉絲都可與成勛近距離擊掌外，VIP區全區皆可與成勛合照，還有多達400張親簽海報的福利。

▲▼韓星3、4月輪流登台　「霸氣本部長」成勛+B1A4師弟會粉絲。（圖／亞士傳媒、Rolemodel Entertainment Group提供）

▲成勛在情人節生日這天親口向粉絲宣布要來台的消息。（圖／亞士傳媒）

南韓人氣男星成勛2017年主演《焦急的羅曼史》成為代表作，霸氣專情的本部長一角擄獲不少粉絲芳心，他2018年帶著新作《我在路邊撿了個藝人》回歸，成勛透過主辦喊話「非常開心受到大家的熱情召喚，希望這次也能夠再與台灣粉絲創造更多美好的回憶。」門票將於至2月24日中午12點於ibon售票系統及全台7-ELEVEN門市 ibon機台開賣，票價分為VIP區4200元和A區2800元。

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