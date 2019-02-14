泫雅抖臀趴地合體「舊團員」！粉絲敲碗：組雙人女團吧

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團4minute出身的泫雅，因為認愛師弟被迫離開前東家，目前轉投PSY創辦的新公司，積極準備回歸的她，最近更與女歌手HA:TFELT一起練雙人女舞，大跳趴地性感舞蹈，不過兩人其實有一段姻緣：是「國民女團」創團元老！

▲泫雅合體「舊團員」！粉絲敲碗：組雙人女團吧。（圖／翻攝自泫雅IG）

泫雅和HA:TFELT都在個人IG更新一段影片，泰勒絲《看是你逼我的》背景音樂的前奏一下，一個女子先是用手遮住另外一位女性的臉龐，歌唱部分後揭曉，站在前面的是泫雅，染了藍色長髮的則是HA:TFELT，兩人展現曼妙舞姿，一下性感抖臀，一下翹臀趴地擺出撩人姿勢，默契百分百。

▲泫雅和HA:TFELT展現撩人舞姿。（圖／翻攝自泫雅IG）

HA:TFELT也寫下「和泫雅一起跳舞好像是12年來第一次？」事實上兩人正是Wonder Girls在2007年出道時的創團元老，當時HA:TFELT使用「譽恩」名字，是最後加入團體的成員，然而泫雅在出道5個月後，就因身體不適退團，隔2年才再以4minute女團出道。

▲Wonder Girls最初期成員：善美、昭熙、譽恩、泫雅、先藝。（圖／翻攝自Wonder Girls官網）

現在譽恩離開Wonder Girls，改以藝名HA:TFELT在歌壇闖盪，泫雅也離開老東家，和男友E'Dawn投入PSY創辦的「P NATION」。兩人一起練舞的影片上傳網路後，讓粉絲紛紛敲碗合作，留言寫「組雙人組合滿不錯的」、「Wonder Girls再合體啦」、「真的是最棒的情人節禮物」。