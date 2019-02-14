賴琳恩情人節半裸床照閃爆❤　嬌嗔：不想起床…陳乃榮「閨房情趣」甜炸

記者潘慧中／綜合報導

賴琳恩2017年初與交往多年的陳乃榮結婚，小倆口甜蜜如初，14日適逢西洋情人節，她甜蜜透露老公一早所做的浪漫事，曬出裸背床照讓人產生無限遐想，好友成語蕎看了羨慕地說：「幸福的美人妻。」

▲賴琳恩和陳乃榮越愛越大方。（圖／翻攝自Instagram／lene_lai）



賴琳恩14日在Instagram透露，早上被咖啡香味叫醒，想喝咖啡卻又不想馬上起床，陳乃榮聽了貼心地說：「那就躺在床上喝咖啡吧！」老公似乎甚至親自端了一杯咖啡送到床頭給她喝，丈夫的寵溺舉動羨煞一票網友。

▲賴琳恩情人節第一閃。（圖／翻攝自Instagram／lene_lai）



黑白色調的照片中，可以看到賴琳恩一手拿起咖啡杯，閉眼窩在棉被裡，似乎仍是一臉素顏，半裸美背的老公視角美照，讓人難以挪開目光，夫妻倆連喝咖啡也能如此浪漫，讓人好羨慕，被開玩笑問到：「怎麼不是讓他抱妳起來喝？」她則笑答：「這有難度～一個抱不好，會被起床氣掃到。」

▲賴琳恩和老公仍維持感情熱度。（圖／翻攝自Instagram／lene_lai）



有網友開玩笑提醒要坐起來才不會嗆到，賴琳恩大笑回不可能真的躺著喝，「會直接倒在臉上耶哈哈哈哈哈！會燙傷。」對方則稱讚：「妳看那姿勢喬得很好啊！」她看了哭笑不得表示：「還是他想害我？！」對方連忙解釋：「不會的！他那麼愛你！」

▲賴琳恩和老公結婚2年多了。（圖／翻攝自Instagram／lene_lai）



賴琳恩曾透露陳乃榮個性貼心細膩，老公平時會創作寫歌，只要吵架就靠寫歌來挽回她的心，還會一起穿情侶裝出門約會，互動就像老夫老妻般恩愛。私下喜歡素顏出門的她，被問到老公是否喜歡沒有化妝的自己時，她害羞透露對方說過：「不管怎樣，你都很正。」滿足女生喜歡被稱讚的心情，最讓她感動的則是老公隨時都會有小驚喜，「他經過花店看到漂亮的花，就會買給我，看到可愛的小玩偶長得像我也會買回來。」讓兩人始終維持戀愛熱度。

賴琳恩IG全文：

早晨⋯

被咖啡香味喚醒⋯⋯

想喝咖啡又不想起床，

榮哥說

「那就躺在床上喝咖啡吧」

#情人節快樂

#happyvalentinesday