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沒辦婚禮「只能喊婆婆阿姨」　張嘉倪結婚3年…終於穿上絕美婚紗！

記者李湘文／綜合報導

大陸女星張嘉倪因演出《延禧攻略》最美妃子「順嬪」爆紅，戲外已跟老公買超結婚3年、育有1女1子，卻一直還沒有舉辦婚禮。她最近參加真人秀《妻子的浪漫旅行》第2季，終於為節目試穿了一次婚紗，幸福的模樣讓粉絲感動大呼「太美」！

▲張嘉倪拍婚紗照。（圖／翻攝自微博／張嘉倪）

▲▼張嘉倪跟老公買超婚後甜蜜。（圖／翻攝自微博／張嘉倪）

▲張嘉倪拍婚紗照。（圖／翻攝自微博／張嘉倪）

張嘉倪去年上節目受訪時曾透露，結婚後仍一直稱婆婆為「阿姨」，因為對方覺得要先有儀式再改口，這樣比較合適。不過，她2014年接受買超求婚，也領了結婚證，卻直到現在都還沒舉辦婚禮，在節目上脫口說出：「我老公還欠我一個婚禮。」雖然家庭幸福，卻還是渴望能完成一場婚禮。

▲張嘉倪拍婚紗照。（圖／翻攝自微博）

▲張嘉倪曾說到現在都還叫婆婆為「阿姨」。（圖／翻攝自微博）

▲張嘉倪拍婚紗照。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行）

▲張嘉倪婚紗照曝光。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行）

《妻子的浪漫旅行》即將播出，近日除了一一公開夫妻預告，也曝光一組張嘉倪試婚紗的照片。照片中，她頭戴皇冠、身穿低胸禮服，被買超輕輕摟在懷裡，露出有些羞澀又甜蜜的笑容，令粉絲激動「美爆了」、「真的嫁給了愛情」，也期待2人是否會在錄製節目期間補辦婚禮，完成張嘉倪的心願。

▲張嘉倪拍婚紗照。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行）

▲張嘉倪跟老公甜蜜對視。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行）

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