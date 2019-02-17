【四代女團TOP 6】刀裙舞代表GFRIEND、潛力新星OH MY GIRL

文／Irene309

身為一個在2009年，因為一首少女時代的《Genie》而入坑的韓樂歌迷，最熟悉的女團該說是所謂的「二代、三代團」，但隨著時代不斷地變遷，就連我也不敢相信時間過得如此快速，現在已經到了「四代女團」漸漸往高峰攀去，五代預備出道的時候了。

繼上一篇介紹了 【四代女團TOP 6】MAMAMOO、TWIC E，接下來要接著帶大家認識兩隊四代女團。

GFRIEND，出道時間：2015年。

▼GFRIEND《Sunrise(해야)》Music Video。（影片來源：YouTube 1theK）

提到四代女團的舞蹈實力，第一個浮現腦海的就是GFRIEND了，她們以整齊劃一、強度極高的「刀群舞」，在大眾心中留下深刻印象。出道曲《Glass Bead》打破了一般清純女團可愛舞蹈的形象，而是以力量清純作為概念來展現青春的模樣，編舞以及歌聲都在青澀之上疊加了POWER，比起純粹的可愛，有著近年來較少見的風格。

在《Glass Bead》之後，校園三部曲的第二首歌是《Me Gustas Tu》，也是令眾人看見GFRIEND的關鍵歌曲。她們在公演表演時，因為下雨溼滑而滑倒數次，卻依然努力地將歌曲表演完，影片上傳至網路後，創下了驚人的觀看次數，也因為這個插曲，《Me Gustas Tu》逆襲了音源榜，締造了連續63週在Melon的Top 100之內的紀錄。





▲GFRIEND。（圖／翻攝自GFRIEND Twitter）

而後續的《Time for the moon night》公開後，不僅MV的觀看次數在66小時內即突破一千萬，更是在結束宣傳前於音樂節目中共獲得了十冠王，成績真的非常好。

我很喜歡《Time for the moon night》，雖然說許多人認為風格有改變，但是基本上承襲了她們先前的歌曲，編曲十分豐富，弦樂的部份更是使用得很適當。歌曲開頭銀河乾淨的嗓音配上簡單的鋼琴旋律，讓人感到很舒適，也很輕易的將人帶入歌曲的氛圍之中，主歌的部份也充分突顯出每位成員獨特的聲音。

因為實力十分堅強的關係，無論是舞蹈精細或是歌唱技巧難度高的歌曲，GFRIEND的成員都能很好的消化，近期歌曲技巧難度極高的《Sunrise》也獲得了六個音樂節目的一位，可說真的是四代中的大勢女團。

OH MY GIRL，出道時間：2015年。

▼OH MY GIRL《Remember Me(불꽃놀이)》Music Video。（影片來源：YouTube 1theK）

說到OH MY GIRL，第一個聯想到的就是「仙女」這個詞了。《Closer》、《Windy Day》及《Secret Garden》，都讓我覺得她們的歌曲給人一種仙氣，輕輕柔柔的，伴隨女孩們的微笑，像是可以隨著音樂就這樣飛入我們的世界。

但除了輕柔的仙女風格以外，OH MY GIRL也能夠撐起像是出道曲《Cupid》及《Perfect Day》等等這樣節奏較強烈的歌曲，聲音上的運用處理和其他歌曲很不同。最近發行的《Remember Me》也是在活潑可愛中，又加進了更多Girl Crush的成份，很期待未來有更多類似的歌曲。

▲OH MY GIRL。（圖／翻攝自OH MY GIRL Facebook）

OH MY GIRL在出道1009天後，憑藉《Secret Garden》得到了出道以來的第一個一位，音源成績也寫下了自身紀錄，對她們來說是一個很重要的里程碑，也是轉變為很有潛力的大勢女團的契機。

由師兄B1A4振永操刀的《Step By Step》其實一直都在我的隱藏歌單中，當時我可以整天都不斷地單曲循環，不能不稱讚孝定在副歌中，安定的假音轉換及充分的情緒傳達，還有勝熙在Bridge部份細膩的處理方式，以及後面不拖泥帶水的高音，都表現得很棒。雖然兩位主唱唱歌的方式和音色都有很大的不同，但兩人連接彼此的part時都很流暢。

非常受歌手們歡迎的清純Arin、Girl Crush強力Rap擔當Mimi等等，OH MY GIRL七位成員都很有獨特的色彩，目前也成功以《Secret Garden》留在大眾的心中，是非常有潛力的四代女團，期待她們未來用更多不同的面貌展露出不一樣的魅力。

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Irene309

1998年生，可叫Irene或艾琳，廣電系，生活被拍片和寫作填滿，依靠「一切都會過去的」這句話活到現在。熱愛文字、刺青和音樂，對貓咪毫無抵抗力。是Sone和MooMoo，什麼音樂都聽，用自己的方式愛著這一切。看更多請至粉絲團【Irene309】

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