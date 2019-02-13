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為戲拼了！楊謹華穿白衣大賣場狂舞8hr　謝佳見、黃建偉喊腰痛

記者林奕如／台北報導

楊謹華為了台視、八大《我是顧家男》片頭曲，身穿白色洋裝、拿著粉色汽球大秀舞姿開場，長度1分30秒的影片，實際耗時8小時才拍攝完成，她直呼：「要靠巧克力來補充體力。」兩位男主角之一的黃健瑋說：「因為是一鏡到底的連續拍攝，到後來整個人都神遊了，我以為自己有在跳但其實沒有在跳。」謝佳見則謙虛表示：「當下會擔心自己是老鼠屎，連累大家。」

▲楊謹華《我是顧家男》拍片頭跳舞。（圖／八大提供）

▲楊謹華《我是顧家男》拍片頭狂舞8小時。（圖／八大提供）

13位主要演員齊聚大賣場，以跳舞方式呈現片頭曲，從晚上11點拍到隔天早上7點收工，楊謹華爆料：「聽到兩個男主角一直說跟不上節奏、一直喊腰痛，罕見的比我還緊張。」直到拍攝那天，她極力稱讚黃健瑋、謝佳見都跳的非常賣力，大家都使出全力手舞足蹈，也很開心所有人一起奮鬥到天亮，一起完成這件事。

▲楊謹華首曝人妻生活。（圖／翻攝自IG／楊謹華）

▲楊謹華才剛升格為人妻。（圖／翻攝自IG／楊謹華）

由於舞蹈設計上，楊謹華要從頭跑到尾，加上是一鏡到底還要閃躲鏡頭，體力上是一大挑戰，「很喘，完全沒有在原地休息的機會！」看到片頭成品，楊謹華笑說表現上還可以，覺得適合全家大小一起跳起來。黃健瑋自覺表現差強人意，努力跟上其他演員的表現。謝佳見說，當天靠意志力撐完8小時，「有時候難免還是會彌留一下。」幸好拍攝地點大賣場很貼心，讓大家在有空調的狀況下完成，要不然所有人都會悶慘了。

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楊謹華, 謝佳見, 黃健瑋, 北村豐晴, 我是顧家男

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