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扯！陸劇出包「女主角唸出手機號碼」　無辜路人電話被打爆

記者張靖容／綜合報導

翻拍自經典台劇《我可能不會愛妳》的陸劇《愛情進化論》，由新生代演員張天愛及張若昀領銜主演，頗受網友歡迎，討論度高。最近卻發生了出現在某一集當中的電話號碼曝光，使電話用戶張某不堪其擾，成天接到上百通電話、簡訊，及數不盡的微信好友邀請，造成生活上極大的不變。

▲陸劇:愛情進化論（圖／翻攝自網路）

▲陸劇《愛情進化論》。（圖／翻攝自網路）

▲陸劇《愛情進化論》。（圖／翻攝自微博／電視劇愛情進化論）

▲陸劇《愛情進化論》。（圖／翻攝自微博／電視劇愛情進化論）

在該劇某一集當中，女主角脫口說出了男二的電話號碼，結果造成許多追劇的網友，為了驗證該電話號碼的真實性，令實際使用該電話號碼的用戶張某接到無數通電話，還有無數封的簡訊、微信好友邀請。用戶張某不堪其擾，向電視劇製作公司及網路播放平台提出告訴，並要求賠禮道歉及賠償精神損害撫慰金人民幣20萬元（約台幣90萬元）及維護權利合理開支1.052萬元（約台幣4.7萬），最後法院判決電視劇製作公司新麗需賠償張某3.5萬元（約台幣16萬元）。

根據陸媒報導，電視劇製作公司新麗主張，該劇於2017年8月開拍到2017年11月殺青期間購買張某用戶的手機號碼，當時購買該手機號碼時是合法有效的，也並非由新麗公司憑空捏造的手機號碼，並不存在任何觸法疑慮。電視劇殺青以後，便停用該手機號碼，並不清楚後續該電話號碼的處置情況，且觀眾撥打該手機號碼為觀眾的個人行為範疇，與新麗公司無關，用戶張某也可採取停用該手機號碼的方式停止損害擴大，主張原告提出的賠償要求缺乏有力證據支持。

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