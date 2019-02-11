女主播穿開衩旗袍播報⋯下主播台捏裙擺笑虧「企鵝走路」

記者林彥君／台北報導

台視今（11日）日舉行豬年新春開工團拜，主播林益如、侯乃榕、劉宜函穿著色彩繽紛、喜氣洋洋的套裝現身參與，新手媽媽林益如透露，過年期間特別準備一包「大耳狗」的紅包給兒子「阿娃」，不過春節尾聲兒子因腸胃炎發燒到39度，現在已經痊癒，她鬆口氣笑說：「有點手忙腳亂的一年！」

▲台視主播侯乃榕、林益如、劉宜函。（圖／台視提供）

負責除夕到大年初一午間新聞播報的劉宜函，今年印象最深的就是穿開衩旗袍播新聞，下了播報台必須雙手捏緊裙襬，她笑稱：「覺得自己好像是企鵝在走路！同事不斷提醒我走路要走小步一點。」劉宜函趁著年假帶著家人到桃園竹圍走春，和媽媽拍了一系列網美照，幸運避開車潮的她說過年只要能和家人一起就很開心。

▲台視主播劉宜函穿旗袍播新聞。（圖／台視提供）

而主播侯乃榕則是在初二這天回到嘉義娘家，娘家親友更霸氣租下氣墊樂園擺在三合院前要給小孩玩個夠，玩心大起的侯乃榕也跟著孩子一起在氣墊上蹦蹦跳跳歡度新年，「從小到大過年最期待去的地方就是回到鄉下的三合院大團圓，非常有年味！」

台視除夕節目《2019超級巨星紅白藝能大賞》眾星雲集，全體平均收視3.08，其中有效平均收視3.12，創近4年新高，全國除夕特別節目有效平均收視第一，其中在20到34歲女性族群飆出5.12收視佳績，總收視人口為369萬7千人，全段收視最高為4.46 (收視人口981,000 )，從小S與羅志祥合體演唱《戀愛達人》收視持續攀升，至小S、羅志祥金豬年「學豬叫」的爆笑互動橋段達到最高點。

▲徐熙娣和羅志祥在《紅白》合體。（圖／台視提供）

節目收視次高點為4.37 王心凌與王少偉睽違10多年再度重現《愛你》，主持人佼哥大喊感動外，王少偉也直呼：「自己都快落淚了！」第三高4.27 為搖滾樂團茄子蛋《浪子回頭》、《浪流連》；第四高4.22為台視新八點檔《生生世世》演員群登台拜年；第五高4.22 則為賀歲電影《大三元》演員群與觀眾互動玩遊戲、送獎品，及女主角Ella陳嘉樺與男主角張軒睿合唱電影新歌《心不名狀》。