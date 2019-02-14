炎亞綸出狀元再出發！舊鞋倉庫全能員工辛勞挑戰

娛樂中心／綜合報導

虎藍編炎亞綸又來到《明星鍵盤手》上班囉！這次「亞綸出狀元」將挑戰「舊鞋救命」伯利恆倉庫全能員工！炎亞綸也親自帶了自己的私物舊鞋舊衣當作物資，甚至親自開車運送滿滿愛心物資到伯利恆倉庫並親手協助分類工作。記得鎖定2月15日下午5點「ETtoday星光雲」粉絲團&App的《明星鍵盤手》首播，究竟亞綸能否輕鬆駕馭工作呢？

▲回顧明星鍵盤手 炎亞綸挑戰唱片行全能員工。（圖／記者邱欣怡攝）

▲回顧明星鍵盤手 亞綸出狀元挑戰年貨大街打工。（圖／記者黃克翔攝）

只要有需要的地方，就會有炎亞綸的出現。炎亞綸繼擔任過星光雲小編、電影院店員、唱片行店員、迪化街賣年貨後，今年亞綸出狀元再度升級，這次的任務是挑戰舊鞋救命伯利恆倉庫的全能員工，不只要完成倉庫義工平時繁瑣的工作，更要將民眾平時捐贈到倉庫的愛心物資進行分類、整理、寄送，最後會送到非洲有需要的人身上。這一連串的工作挑戰，一項都不能馬虎。記得鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團&APP的《明星鍵盤手》首播！

▲炎亞綸擔任舊鞋倉庫全能員工。（圖／記者葉思妤攝）

面對滿山滿谷的愛心物資，炎亞綸是否能輕鬆完成任務，這中間又會發生什麼有趣故事？2月15日下午5點，請鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團&APP的《明星鍵盤手》首播。

