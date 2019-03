專訪／蔡依林指定合作！　Alesso：我不知道她這麼紅，太榮幸

記者洪文/專訪

瑞典電音王子、世界百大DJ第45名Alesso(艾利索)2017年推出燒腦歌曲《Falling》全球翻紅,又與美國女歌手Hailee Steinfeld(海莉史坦菲德)推出《Let Me Go》,相較過去他擅長的「前衛浩室」曲風,不少粉絲擔心他漸漸走向流行音樂,甚至酸他:「一代巨星殞落!」不過他接受《ETtoday》專訪表示:「不管流行的曲風是什麼,我有適合自己的創作方式,不需要隨波逐流。」

▲記者拿出蔡依林的照片,Alesso立刻就笑了,對於合作天后的經驗相當難忘。(圖/記者季相儒攝)



Alesso曾在2016年跟蔡依林合作單曲《I Wanna Know》,兩人同年又在上海參加風暴電音節合體表演。他形容蔡依林是個非常甜美的女孩,跟她合作很開心,「我一開始不知道她這麼紅,因為我不太熟悉亞洲這裡的歌手,很開心她願意跟我合作,對我來說非常榮幸,真的很棒!」

▲Alesso、蔡依林出席上海音樂風暴節。(圖/資料照/華納音樂提供)



被問到來台最想跟蔡依林說什麼話?Alesso笑回:「為什麼妳不在這裡?」其實表演當天蔡依林正好在新北耶誕城擔任壓軸嘉賓,他一聽到笑回:「那我表演結束要去找她!」至於未來是否合作?他樂見其成,「也許,我很期待,我現在跟美國歌手合作,希望下次有機會再跟亞洲歌手合作。」

▲Alesso來台參加「We Are Connected電音派對」,表演長達1.5小時。(圖/記者季相儒攝)



面對粉絲擔心擅長的「前衛浩室」曲風消失、轉向流行樂,Alesso並不認同,「我認為就是嘗試,從我入行就喜歡製作這樣的音樂,但是我創作新歌仍希望嘗試放入一些新的元素。」他舉例前一陣子的新歌《Tilted Towers》便加入了忍者元素,「至少在我所認知的概念來說,這跟流行樂遠遠沾不上邊,而是比較屬於地下音樂,我希望可以讓人無法預測,讓大家也喜歡地下音樂。」

▲Alesso跳上DJ台向台灣粉絲說:「Taiwan thank you so much, unbelievable night!」(台灣謝謝你們,不可思議的夜晚)。(圖/記者季相儒攝)



Alesso補充表示:「我並不在乎別人對我怎麼想,就是做好我的創作,不管現在流行的曲風是什麼,我有適合自己的創作方式,不需要隨波逐流。當我走進工作室,我只有想著現在有什麼創作靈感,別的音樂有別的音樂的好,我只想要把我的創作做到最好。」

▲Alesso每次創作希望嘗試新的元素,不希望隨波逐流。(圖/記者季相儒攝)



訪問前一晚Alesso剛好在香港Creamfield電音派對表演,他透露來台待在飯店沒幾個小時就被送來We Are Connected電音派對的現場,還沒有機會去外面吃美食,打算隔天再出去吃,還趁機問記者:「有任何推薦嗎?」聽到台灣有種特色小吃臭豆腐,他馬上說好,「聽起來很酷!」

▲Alesso剛結束香港的表演,隔天馬上趕來台灣與粉絲見面。(圖/記者季相儒攝)



粉絲最關心可以快點再來台灣嗎?Alesso笑說:「我不會說很快,因為我已經在這裡了,這裡離我住的地方很遠,可是你永遠無法預測未來的事,也許很快或者再晚一點,我超級興奮這次再來這裡,上一次給我很難忘的經驗,這裡的粉絲真的很熱情,希望有機會再回來!」

▲Alesso認為台灣粉絲特別熱情,期待有機會可以再來。(圖/記者季相儒攝)