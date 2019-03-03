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專訪／蔡依林指定合作！　Alesso：我不知道她這麼紅，太榮幸

記者洪文／專訪

瑞典電音王子、世界百大DJ第45名Alesso（艾利索）2017年推出燒腦歌曲《Falling》全球翻紅，又與美國女歌手Hailee Steinfeld（海莉史坦菲德）推出《Let Me Go》，相較過去他擅長的「前衛浩室」曲風，不少粉絲擔心他漸漸走向流行音樂，甚至酸他：「一代巨星殞落！」不過他接受《ETtoday》專訪表示：「不管流行的曲風是什麼，我有適合自己的創作方式，不需要隨波逐流。」

▲▼「We Are Connected電音派對」＆DJ專訪。Alesso專訪（圖／記者季相儒攝）

▲記者拿出蔡依林的照片，Alesso立刻就笑了，對於合作天后的經驗相當難忘。（圖／記者季相儒攝）

Alesso曾在2016年跟蔡依林合作單曲《I Wanna Know》，兩人同年又在上海參加風暴電音節合體表演。他形容蔡依林是個非常甜美的女孩，跟她合作很開心，「我一開始不知道她這麼紅，因為我不太熟悉亞洲這裡的歌手，很開心她願意跟我合作，對我來說非常榮幸，真的很棒！」

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▲蔡依林出席上海音樂風暴節（圖／華納音樂提供）　

▲Alesso、蔡依林出席上海音樂風暴節。（圖／資料照／華納音樂提供）　

被問到來台最想跟蔡依林說什麼話？Alesso笑回：「為什麼妳不在這裡？」其實表演當天蔡依林正好在新北耶誕城擔任壓軸嘉賓，他一聽到笑回：「那我表演結束要去找她！」至於未來是否合作？他樂見其成，「也許，我很期待，我現在跟美國歌手合作，希望下次有機會再跟亞洲歌手合作。」

▲▼「We Are Connected電音派對」＆DJ專訪。Alesso表演（圖／記者季相儒攝）

▲Alesso來台參加「We Are Connected電音派對」，表演長達1.5小時。（圖／記者季相儒攝）

面對粉絲擔心擅長的「前衛浩室」曲風消失、轉向流行樂，Alesso並不認同，「我認為就是嘗試，從我入行就喜歡製作這樣的音樂，但是我創作新歌仍希望嘗試放入一些新的元素。」他舉例前一陣子的新歌《Tilted Towers》便加入了忍者元素，「至少在我所認知的概念來說，這跟流行樂遠遠沾不上邊，而是比較屬於地下音樂，我希望可以讓人無法預測，讓大家也喜歡地下音樂。」

▲▼「We Are Connected電音派對」＆DJ專訪。Alesso表演（圖／記者季相儒攝）

▲Alesso跳上DJ台向台灣粉絲說：「Taiwan thank you so much, unbelievable night!」（台灣謝謝你們，不可思議的夜晚）。（圖／記者季相儒攝）

Alesso補充表示：「我並不在乎別人對我怎麼想，就是做好我的創作，不管現在流行的曲風是什麼，我有適合自己的創作方式，不需要隨波逐流。當我走進工作室，我只有想著現在有什麼創作靈感，別的音樂有別的音樂的好，我只想要把我的創作做到最好。」

 ▲▼「We Are Connected電音派對」＆DJ專訪。Alesso專訪（圖／記者季相儒攝）

▲Alesso每次創作希望嘗試新的元素，不希望隨波逐流。（圖／記者季相儒攝）

訪問前一晚Alesso剛好在香港Creamfield電音派對表演，他透露來台待在飯店沒幾個小時就被送來We Are Connected電音派對的現場，還沒有機會去外面吃美食，打算隔天再出去吃，還趁機問記者：「有任何推薦嗎？」聽到台灣有種特色小吃臭豆腐，他馬上說好，「聽起來很酷！」

▲▼「We Are Connected電音派對」＆DJ專訪。Alesso表演（圖／記者季相儒攝）

▲Alesso剛結束香港的表演，隔天馬上趕來台灣與粉絲見面。（圖／記者季相儒攝）

粉絲最關心可以快點再來台灣嗎？Alesso笑說：「我不會說很快，因為我已經在這裡了，這裡離我住的地方很遠，可是你永遠無法預測未來的事，也許很快或者再晚一點，我超級興奮這次再來這裡，上一次給我很難忘的經驗，這裡的粉絲真的很熱情，希望有機會再回來！」

▲▼「We Are Connected電音派對」＆DJ專訪。Alesso表演（圖／記者季相儒攝）

▲Alesso認為台灣粉絲特別熱情，期待有機會可以再來。（圖／記者季相儒攝）

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Alesso, 艾利索, We are connected, 蔡依林

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