Tomorrowland首波DJ名單！曼神、老菸槍⋯還有饒舌天王

記者洪文/綜合報導

比利時夢幻電子音樂祭Tomorrowland(明日世界電子音樂節)29日沿用「智慧之書」傳統,公布第一波DJ名單,台灣人熟悉的「曼神」Armin van Buuren(阿曼凡布倫)、The Chainsmokers(老菸槍)還有「代課老師」Paul van Dyk(保羅凡戴克)確定表演。

▲Armin van Buuren確定在Tomorrowland表演。(圖/資料照/記者季相儒攝)



首波名單中,Trance類DJ有Above & Beyond(超越自我三人組)、「曼神」Armin van Buuren(阿曼凡布倫)、「代課老師」Paul van Dyk(保羅凡戴克)以及Infected Mushroom(蘑菇樂隊)等人,Techno類則有Carl Cox(卡爾考克斯)、Adam Beyer(亞當拜爾)、Charlotte de Witte等。

▲比利時Tomorrowland電子音樂節。(圖/時藝多媒體提供)

最受外媒注目的是「饒舌天王」ASAP Rocky(速可達硬漢)確定登場,其他演出名單包括The Chainsmokers(老菸槍)、NGHTMRE B2B SLANDER 等。

Tomorrowland將於7月19日至21日、26日至28日於比利時舉辦。

Tomorrowland首波DJ名單:



Above & Beyond

Adam Beyer

Armin van Buuren

A$AP Rocky

Boris Brejcha

Carl Cox

The Chainsmokers

Charlotte de Witte

Fisher

Helena Hauff

Infected Mushroom

John O’Callaghan & Bryan Kearney present Key4050

Joris Voorn

Nghtmre & Slander present Gud Vibrations

Paul van Dyk