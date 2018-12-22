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後台見到電音天神Armin　7年男友「突下跪求婚」她噴淚點頭

記者洪文／台北報導

電音天神Armin van Buuren（曼神，阿曼凡布倫）上周日（16日）赴大佳河濱公園「We Are Connected Taipei電音派對」（簡稱WAC）帶來長達2小時壓軸表演。Armin表演前在後台與粉絲見面，其中一位男粉絲Alex突然下跪向7年女友Lynn求婚，女方眼眶泛淚點頭，Armin開心大喊應和：「她說好！」更把這段難得的回憶放進了他的Vlog當中。

▲▼阿曼Armin「We Are Connected Taipei電音派對」後台遇見粉絲求婚。（圖／Super Chill提供）

▲▼Armin後台見證粉絲Alex向Lynn求婚。（圖／Super Chill提供）

▲▼阿曼Armin「We Are Connected Taipei電音派對」後台遇見粉絲求婚。（圖／Super Chill提供）

Alex向《ETtoday》透露，與女友Lynn交往7年。由於兩人分別在台灣、美國的遠距離戀愛，每次相遇都在不同城市的大型音樂季，包括EDC、Tomorrowland、Ultra、長城音樂節等，「Armin的音樂從7年前一直以來是最打動我們的DJ之一，也是Lynn最喜歡的DJ，這次活動又在我的家鄉台北，意義更加盛大！參加We Are Connected的支持，讓我們真的永遠Connected一輩子！」

▲▼阿曼Armin「We Are Connected Taipei電音派對」後台遇見粉絲求婚。（圖／Super Chill提供）

▲Alex、Lynn都是Armin的粉絲。（圖／Super Chill提供）

主辦單位SuperChill透露，活動前Alex打電話提出想在We Are Connected求婚的想法，整個團隊都很感動，詢問Armin經紀公司成功收到同意的回覆。

由於Armin準備表演，時間緊湊，事前並沒有彩排，Alex、Lynn走進後台一見到偶像，男方立刻跪下來求婚：「嫁給我好嗎？」女方當下愣住一時害羞摀著臉講不出話，親友也在這時出現在後台，她最後眼眶泛淚點了頭，Armin雙手張開大喊：「她說好！」男方隨後戴上戒指，開心與Armin合照，準備走向人生下一個階段。

▲▼「We Are Connected電音派對」＆DJ專訪。Armin van Buuren表演,國旗（圖／記者季相儒攝）

▲▼Armin表演時高舉中華民國國旗，又在大型LED銀幕上呈現滿版國旗。（圖／記者季相儒攝、記者洪文攝）

▲▼「We Are Connected電音派對」＆DJ專訪。煙火,Armin van Buuren表演（圖／記者洪文攝）

這是Armin連續第8年來台，在WAC帶來長達2小時壓軸表演，包括個人創作曲包括《Sunny Days》、《Another You》、《Wild Wild Son》、《Therapy》、《This Is What It Feels Like》等歌曲，壓軸曲帶來2018年度派對國歌《Blah Blah Blah》長達5分鐘版本，他更跳上DJ台，帶動台下觀眾跳起來，伴隨舞台煙火，全場嗨翻。

▲▼「We Are Connected電音派對」＆DJ專訪。Armin van Buuren表演（圖／記者季相儒攝）

▲▼Armin曾獲5屆世界百大DJ冠軍，在台灣擁有一大票粉絲。（圖／記者季相儒攝）

▲▼「We Are Connected電音派對」＆DJ專訪。Armin van Buuren表演（圖／記者季相儒攝）

壓軸曲結束之後，Armin突然說出：「你們真的讓我驚艷，非常謝謝你們，台灣的粉絲們，讓我再送你們一首歌！」如同先前在台灣表演，他再度主動加碼安可曲，額外帶來《Dominator》答謝台灣粉絲，原訂晚間10點結束的活動，再超時3分鐘，可見他有多愛台灣。

▲▼「We Are Connected電音派對」＆DJ專訪。煙火,Armin van Buuren表演（圖／記者季相儒攝）

▲▼WAC舞台音響由荷蘭團隊ALDA打造，吸引近1萬電音粉絲朝聖。（圖／記者季相儒攝）

▲▼「We Are Connected電音派對」＆DJ專訪。煙火,Armin van Buuren表演（圖／記者季相儒攝）

WE ARE CONNECTED由來自荷蘭的世界頂級製作團隊ALDA Events打造，吸引近1萬人電音粉絲擁入台北大佳河濱公園，除了首度引進DJ CNNCT環節，和台下觀眾互動演出，更以國際音樂節等級的頂級硬體規格與視訊設計，尤其難得以「圓弧形舞台」呈現給台灣，交織出電子音樂與科技聲光效果結合的音樂饗宴。

▼Armin第80期VLOG，求婚片段位於4分39秒處。（影片取自Youtube，如遭移除請見諒）

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