後台見到電音天神Armin　7年男友「突下跪求婚」她噴淚點頭

記者洪文/台北報導

電音天神Armin van Buuren(曼神,阿曼凡布倫)上周日(16日)赴大佳河濱公園「We Are Connected Taipei電音派對」(簡稱WAC)帶來長達2小時壓軸表演。Armin表演前在後台與粉絲見面,其中一位男粉絲Alex突然下跪向7年女友Lynn求婚,女方眼眶泛淚點頭,Armin開心大喊應和:「她說好!」更把這段難得的回憶放進了他的Vlog當中。

▲▼Armin後台見證粉絲Alex向Lynn求婚。(圖/Super Chill提供)



Alex向《ETtoday》透露,與女友Lynn交往7年。由於兩人分別在台灣、美國的遠距離戀愛,每次相遇都在不同城市的大型音樂季,包括EDC、Tomorrowland、Ultra、長城音樂節等,「Armin的音樂從7年前一直以來是最打動我們的DJ之一,也是Lynn最喜歡的DJ,這次活動又在我的家鄉台北,意義更加盛大!參加We Are Connected的支持,讓我們真的永遠Connected一輩子!」

▲Alex、Lynn都是Armin的粉絲。(圖/Super Chill提供)



主辦單位SuperChill透露,活動前Alex打電話提出想在We Are Connected求婚的想法,整個團隊都很感動,詢問Armin經紀公司成功收到同意的回覆。

由於Armin準備表演,時間緊湊,事前並沒有彩排,Alex、Lynn走進後台一見到偶像,男方立刻跪下來求婚:「嫁給我好嗎?」女方當下愣住一時害羞摀著臉講不出話,親友也在這時出現在後台,她最後眼眶泛淚點了頭,Armin雙手張開大喊:「她說好!」男方隨後戴上戒指,開心與Armin合照,準備走向人生下一個階段。

▲▼Armin表演時高舉中華民國國旗,又在大型LED銀幕上呈現滿版國旗。(圖/記者季相儒攝、記者洪文攝)



這是Armin連續第8年來台,在WAC帶來長達2小時壓軸表演,包括個人創作曲包括《Sunny Days》、《Another You》、《Wild Wild Son》、《Therapy》、《This Is What It Feels Like》等歌曲,壓軸曲帶來2018年度派對國歌《Blah Blah Blah》長達5分鐘版本,他更跳上DJ台,帶動台下觀眾跳起來,伴隨舞台煙火,全場嗨翻。

▲▼Armin曾獲5屆世界百大DJ冠軍,在台灣擁有一大票粉絲。(圖/記者季相儒攝)



壓軸曲結束之後,Armin突然說出:「你們真的讓我驚艷,非常謝謝你們,台灣的粉絲們,讓我再送你們一首歌!」如同先前在台灣表演,他再度主動加碼安可曲,額外帶來《Dominator》答謝台灣粉絲,原訂晚間10點結束的活動,再超時3分鐘,可見他有多愛台灣。

▲▼WAC舞台音響由荷蘭團隊ALDA打造,吸引近1萬電音粉絲朝聖。(圖/記者季相儒攝)



WE ARE CONNECTED由來自荷蘭的世界頂級製作團隊ALDA Events打造,吸引近1萬人電音粉絲擁入台北大佳河濱公園,除了首度引進DJ CNNCT環節,和台下觀眾互動演出,更以國際音樂節等級的頂級硬體規格與視訊設計,尤其難得以「圓弧形舞台」呈現給台灣,交織出電子音樂與科技聲光效果結合的音樂饗宴。

▼Armin第80期VLOG,求婚片段位於4分39秒處。(影片取自Youtube,如遭移除請見諒)