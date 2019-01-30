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Tomorrowland第2波DJ名單！Martin Garrix＋「浩室超狂陣容」

記者洪文／綜合報導

比利時夢幻電子音樂祭Tomorrowland（明日世界電子音樂節）29日再度公開第2波DJ名單，包括世界百大DJ冠軍「國民老公」Martin Garrix（馬汀蓋瑞克斯）、亞軍比利時兄弟檔Dimitri Vegas＆Like Mike（簡稱：DVLM），還有超多浩室曲風的DJ陣容，讓不少電音迷相當開心。

▲世界百大Dj冠軍Martin Garrix奶油田電音派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲Martin Garrix。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

這一波名單主要以「浩室曲風」的DJ為主，包括Martin Garrix、美國浩室大師 Armand van Helden、比利時熱帶浩室王子Lost Frequencies、德國浩室王子Robin Schulz，特別的是英國浩室雙人組Camelphat、德國魅影浩室電音DJ Claptone將與深度浩室巨人Solomun（索洛蒙）以及電音雙人組Tale of Us（我們的傳說）一起表演。

▲▼ 比利時Tomorrowland電子音樂祭 。（圖／時藝提供）

▲比利時Tomorrowland明日世界電子音樂節。（圖／資料照／時藝多媒體提供）

還有很多大咖DJ，包括擔任大使的Dimitri Vegas＆Like Mike、Martin Garrix，以及澳洲雙胞胎姊妹Nervo、「電音界的法老」埃及電音雙人組Aly＆Fila、硬派曲風「轟炸機」Radical Redemption、派對金曲《You Are》荷蘭當紅雙人組Sunnery James & Ryan Marciano、比利時暗黑電音王子Oscar＆the Wolf（奧斯卡與狼）、英倫Dubstep電音猛將Flux Pavilion等。

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