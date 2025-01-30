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SEVENTEEN DK血型僅佔韓0.1%！　10名「Rh陰性血型」韓星

記者劉宜庭／綜合報導

南韓女星朴恩斌以《非常律師禹英禑》中的精湛演技擄獲大眾的心，她從5歲就開始拍戲，因為擔心會給劇組添麻煩，養成了她「不敢隨便受傷」的習慣，原因是她的血型特殊，是被稱作為熊貓血的「Rh陰性血」，若不小心發生需要輸血的重大手術，血液取得將會比一般血型困難。

▲朴恩斌。（圖／翻攝自IG／eunbining0904）

雖然大多數人熟悉的血型為A型、B型、O型或AB型，但事實上，目前已知並被承認的血型系統共有30種，其中最重要的就是「ABO血型系統」和「Rh血型系統」。這兩者常被結合使用，例如「O+」型，指的是O型且Rh陽性，是全球最常見的血型。然而，Rh陰性血型則相對稀少，僅佔全球人口的10%至15%，在韓國更是不到0.5%，其中Rh-A、Rh-B、Rh-O分別各佔約0.1%，顯得尤為罕見。

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Rh血型系統（Rhesus），又稱「恆河猴血型系統」，是根據紅血球表面是否具有Rh因子（也稱恆河因子）來分類。擁有此因子的稱為Rh陽性（Rh+，顯性），而缺乏者則為Rh陰性（Rh-，隱性）。這種分類在輸血過程中至關重要。如果Rh陽性血液輸給Rh陰性的人，可能會引發「溶血反應」，對受血者造成危險；相反地，Rh陰性的人捐血給Rh陽性的人則不會有這樣的問題。

▲▼捐血。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲Rh血型系統相對稀有。（圖／翻攝自IG／eunbining0904）

與此同時，O型血在輸血中具有特別的地位，被認為是「萬能捐血者」，因為它可以捐給所有其他血型的人。然而，O型血只能接受同為O型的血液，這一點對於稀有的Rh陰性O型（即Rh- O型）更為關鍵，這些人需要更加謹慎地保護自己的血液健康，因為找到匹配的血液更加困難。

以下整理10名Rh陰性血型韓星：

朴恩斌

▲朴恩斌。（圖／翻攝自Instagram／eunbining0904）

▲朴恩斌。（圖／翻攝自Instagram／eunbining0904）

申載夏

▲辛載夏和鄭恩地感情要好。（圖／翻攝自Instagram／kbsgayo）

▲辛載夏。（圖／翻攝自Instagram／kbsgayo）

SEVENTEEN DK

▲▼DK。（圖／翻攝自Instagram／dk_is_dokyeom）

▲DK。（圖／翻攝自Instagram／dk_is_dokyeom）

TWICE 彩瑛

▲彩瑛。（圖／翻攝自IG／彩瑛）

▲彩瑛。（圖／翻攝自IG／彩瑛）

神話 前進

▲▼前進。（圖／翻攝自Instagram／junjin_official）

▲前進。（圖／翻攝自Instagram／junjin_official）

金九拉

▲▼金九拉。（圖／CFP）

▲金九拉。（圖／CFP）

MAMAMOO 輝人

▲輝人。（圖／翻攝自輝人IG）

Tei（金鎬京）

▲▼Tei。（圖／翻攝自Instagram／kim_hokyoung）

▲Tei。（圖／翻攝自Instagram／kim_hokyoung）

紫雨林 金倫我

▲▼金倫我。（圖／翻攝自Instagram／love__yuna）

▲金倫我。（圖／翻攝自Instagram／love__yuna）

李壹花

▲▼李壹花。（圖／翻攝自Instagram／leeilhwa_22la）

▲李壹花。（圖／翻攝自Instagram／leeilhwa_22la）

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