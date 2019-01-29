泰國潑水節S2O完整DJ名單！「電音教父＋天王製作人」網尖叫：史上最狂

記者洪文／綜合報導

對於台灣電音迷來說，泰國S2O潑水音樂節（S2O Songkran Music Festival）算是最方便去國外朝聖的電音活動之一，不僅門票便宜，機票、住宿、基本消費也便宜。今年適逢5周年，完整DJ卡司超級大咖，3天壓軸DJ分別是13日為Fatboy Slim（流線胖小子）、14日為「電音教父」Tiësto（提雅斯多），最後一天15日由Steve Aoki（史帝夫青木）畫下句點，網友忍不住尖叫：「史上最狂！」

▲泰國S2O潑水音樂節（S2O Songkran Music Festival）。（圖／翻攝自S2O臉書，以下同）



Fatboy Slim由英國傳奇DJ、唱片監製暨創作人Norman Cook化身而成，打破搖滾音樂、電子舞曲間的藩籬，並結合充滿律動感的黑人音樂，創造出超受歡迎的舞曲－Big Beat（大節拍舞曲）。他不僅是各大排行榜的常勝軍，更拿過全英音樂獎、MTV音樂獎、葛萊美獎等無數大小獎項，有他的表演總是人潮爆滿，被外媒列為「一生中最該看的50組現場藝人」，其中最受歡迎的歌便是整首都只唱著一句「Right About Now！Funk Soul Brother」 的舞曲國歌《The Rockafeller Skank》。

Tiesto為荷蘭電音界指標性人物，曾榮登全球百大DJ排行榜3屆冠軍，也曾被英國雜誌《Mixmag》讀者票選為「史上最偉大DJ」、被美國權威音樂雜誌滾石雜誌譽為「世界第１名DJ」，頭銜多到數不清。他對於電音文化傳承有重要地位，從1990年代就縱橫電子舞曲，2004年獲得雅典奧運青睞成為首位登上奧運開幕典禮演出的DJ，不僅將電子音樂首次推向國際正式場合，也因全球超過４億人口收看，讓他成為史上同一時間擁有最多聽眾的「國民DJ」。

Steve Aoki是美籍日裔的天王級DJ製作人，曾獲得過3項金氏世界紀錄的頭銜，包括「最長的群眾歡呼聲」、「30秒內舉出最多的螢光棒」、「1年內周遊最多國家的音樂表演者」等驚人紀錄，也是富比士「2014全球DJ吸金榜」TOP5最強電子舞曲混音師、製作人，許多跨國、跨領域的大明星們指定他擔任音樂製作人，除了麥可傑克森、女神卡卡、聯合公園、少女時代，尤其以《MIC Drop》讓BTS防彈少年團首次獲得美國唱片協會（RIAA）金唱片認證，雙方去年推出新歌《Waste It On Me》已是3度合作。

其他DJ陣容包括1788-L、3LAU、Bassjakers、Cat Dealers、David Gravell、EDX、ILLUSIONIZE、Netsky、Rave Radio、Robin Schulz、Said The Sky、Throttle。目前門票3天4500泰銖、1天2000泰銖，真的非常划算。

此外，《ETtoday》日前揭露S2O潑水音樂節確定7月來台灣巡迴，雖然目前確切日期、地點尚未公布，不少網友已經開始期待屆時的DJ陣容。

泰國S2O潑水音樂節將於4月13日至15日於曼谷舉辦。