范丞丞罕見曬全家福！　緊摟范冰冰自拍「介紹一下我妹」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星范丞丞日前從奧克蘭拍完陸綜返國，現身機場時媽媽和準姐夫李晨前來接機，被粉絲捕捉到溫馨畫面。他終於放假過年，9日大方曬出家人合照，更摟著神隱許久的范冰冰喊「我妹！」

▲范丞丞過年在家，難得曬全家福。（圖／翻攝自微博／范丞丞）

范丞丞開設微博以來鮮少放上家人合照，9日貼文「過年持續在家放飛自我，介紹一下，這是我媽、我爸，還有我妹。」他和爸爸頭靠頭，搭肩媽媽，最後摟著范冰冰玩自拍，姐弟倆互相翻白眼，全家感情親密，更難得秀出一家高顏值。

▲范丞丞靠著爸爸、媽媽自拍。（圖／翻攝自微博／范丞丞）

▲范丞丞和范冰冰互翻白眼，摟姊姊喊「我妹。」（圖／翻攝自微博／范丞丞）



網友笑范丞丞將范冰冰喊成妹妹，輪番笑虧「打弟弟要趁早」、「小丞要造反」、「孩子這麼皮打一頓好了」，還有粉絲激動喊「你忘了介紹我」、「了解了這也是我爸、我媽和我……姐姐。」

范丞丞2018年經歷無數大風大浪，先是從《偶像練習生》出道，成軍男團「NINE PERCENT」，又以樂華七子的一員二次出道，原本被視為「范冰冰弟弟」引來正反爭議。不過姊姊發生逃漏稅遭國稅局調查神隱，他在各界爭議繼續表演活動，累積大批鐵粉支持，打出自己的一片天，忙碌一整年後終於回家團員，心情顯得特別好，前一天還曬敷面膜照片，透露是「被我妹嫌棄了」，姊弟好感情溢於言表。

▲范丞丞透露回家被范冰冰強制敷面膜，「被我妹嫌棄了。」（圖／翻攝自微博／范丞丞）